Lehren aus der Pandemie : Die Corona-Spaltung ist das Gift

Seit Wochen sieht das Land steigende oder stagnierende Infektionsraten durch Sars-CoV-2, ohne dass restriktive Eingriffe in das Sozialleben zu einem nennenswerten Abfall der Neuinfektionen geführt haben. In ihrer bemerkenswerten siebten Ad-hoc-Stellungnahme haben nun Experten der Leopoldina eine erhebliche Einschränkung der individuellen Freiheit der Lebensführung empfohlen, die mit dem Lockdown seit gestern quasi Politik geworden ist und zu der auch das individuelle Risikoverhalten im unmittelbaren familiären Sozialgefüge des Menschen gehört. Als eine Gruppe von Schuldigen sind, neben den Erwachsenen mit ihrem Kontaktverhalten, die Kinder und Schulen ausgemacht, obwohl belastbare epidemiologische Daten einen wesentlichen Übertragungsweg über die Schulen nicht erkennen lassen. Vor allem nimmt das Papier eine sehr optimistische Sicht ein, in der die in kleinste Einzelsegmente zu isolierende Gesellschaft trotzdem in ihren Kernaufgaben funktional bleiben soll. Mittlerweile hat daraus folgend die Zahl der Ratschläge und Vorschriften zur Feier des Weihnachtsfests eine nur schwer noch zu interpretierende Diversität erreicht.

Die Diskussion trifft ein zerrissenes Land. Auf der einen Seite Berufspolitiker, die für die Gesundheitsfürsorge klare und richtige Entscheidungen fällen wollen, allerdings auch unter dem Druck der kommenden Wahlen und in der durch die steigenden Infektionszahlen verursachten Hilflosigkeit versucht sind, politisches Individualprofil mit sinnvollen Infektionsschutzmaßnahmen zu verbinden. Eine Wissenschaft, die dominiert wird von einem monokausalen Infektionsverständnis, ohne den Menschen über dessen Stoffwechselwege hinaus als Ganzes zu betrachten. Eine Bevölkerung, die an der wissenschaftlichen Diskussion auch mangels Fachwissens nicht teilnehmen kann und die zunehmend von einem Unwillen gezeichnet ist, Maßnahmen zu befolgen, deren Erfolg doch limitiert zu sein scheint. Dies ist weiter der Nährboden für extreme Meinungsäußerungen und Verschwörungstheorien. Die offene Opposition, die teilweise zu absurden Negierungen des Infektionsgeschehens führt, ist mehr Symptom eines allgemeinen Abrisses eines durchgehenden und tragenden gesellschaftlichen Verständnisses als nur einfaches politisches Extrem.