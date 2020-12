Internet-Theoretiker Morozov : Silicon Valley ohne Quatsch

Evgeny Morozov kam gegen Mittag. Er tauchte am Fenster eines über dem Steilhang schwebenden Betongebildes auf und verschwand in einem Fahrstuhl, der durch einen tiefen Schacht im Felsen langsam in die Tiefe gleitet und in dem es an diesen letzten warmen Tagen so kochend heiß war, dass man unten am Meer komplett durchgegart ankam. Morozov schien dieser Vertikalgrill nichts auszumachen. Er trat ungerührt aus dem grünen Stahltor am Ende des Betontunnels heraus, der den Fahrstuhlschacht mit dem Strandrestaurant in der Bucht von Cetraro verbindet. Dort wartete seine Frau, Francesca Bria. Dort wartete auch ein holländisches Fernsehteam, drei Herren, denen die Hitze sichtbar zu schaffen machte. Sie waren gekommen, um einen Film über Bria und Morozov zu drehen.

Francesca Bria, 1977 in Rom geboren, ist Präsidentin des italienischen Nationalen Innovationsfonds, Botschafterin der Vereinten Nationen für digitale Städte und digitale Rechte und eine der wichtigsten Vordenkerinnen des Digitalzeitalters. Morozov, 1984 in Weißrussland geboren, ist einer der schärfsten, klügsten und frühesten Kritiker der Entwicklung des Internets. Vor zehn Jahren veröffentlichte er sein Buch „The Net Delusion“, das man rückwirkend als epochemachend bezeichnen muss: Morozov analysierte als einer der Ersten mit einer bisher ungekannten Schärfe und Hellsichtigkeit den aufziehenden Internettotalitarismus der Tech-Konzerne auf der einen und autoritärer Staaten auf der anderen Seite – zu einer Zeit, als solche Warnungen noch dem Reich von Alarmismus und Verschwörungstheorie zugerechnet wurden. Damals hießen die wertvollsten börsennotierten Firmen Petrochina und Exxon. Heute sind die Ölkonzerne von Microsoft, Apple, Amazon, Facebook und Alibaba verdrängt, was allein schon den Übergang vom fossilen zum digitalen Zeitalter sichtbar macht, vom Automobil zum Mobiltelefon als zentralem kulturellen Objekt, um das alles herumgebaut wird. Morozov kritisierte schon damals den „Cyber-Utopismus“ und die quasireligiöse, evangelikale Erlösungsrhetorik des Silicon Valley, den seifig-scheinheiligen Optimismus der Internetgurus, die den Leuten erzählten, dass Tech, Internet und Digitalisierung die Welt quasi automatisch zu einem „better place“ machen würden.