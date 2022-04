Deutsche Schriftsteller : Lieber Ukrainekrieg, handele von mir!

Briefeschreiben im Ukraine-Krieg: Das scheint ein neues Hobby zu werden unter deutschen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. In dieser Woche hat Ingo Schulze einem namenlosen „lieben Freund“ über die „Süddeutsche Zeitung“ einen Brief geschickt, um ihn und sich darin zu fragen, „ob und wie und wann der Krieg beendet werden kann und welche Art von Mit- und Gegeneinander eine unkriegerische Balance verspricht“.

Schulze hat dabei festgehalten, dass er „dem Putinschen Russland so einen Krieg nicht zugetraut“ habe, „nicht nur, weil er verbrecherisch ist und, ich meine es wortwörtlich, unendliches Leid in der Ukraine, in Russland und überall auf der Welt schafft, sondern weil er auch widersinnig ist und Russlands Interessen widerspricht“.

Erst neulich hatte die Buchpreisträgerin Antje Rávic Strubel in der F.A.Z. einen „Abschiedsbrief an das Land, in dem ich lebe“ veröffentlicht, verbunden mit der Ankündigung, aus diesem Deutschland „auszusteigen“, weil es weiter aus Russland Gas beziehe, damit die russischen Bomben auf die Ukraine finanziere und sich so mitschuldig mache. „Alles, was ich tun kann, ist, diesen Brief im Sinne eines symbolischen Ausstiegs in Anlehnung an Kurt Tucholsky zu unterschreiben: ‚Rávik, aufgehörte Deutsche‘.“

Lieber Ukrainekrieg, wie schaffe ich es nur, dass du von mir handelst? Eine halbe Zeitungsseite lang schreibt Schulze jetzt seinem Freund über den Krieg, gibt den Ukrainerinnen und Ukrainern aber nur eine Nebenrolle im wortreichen Ringen mit dem eigenen „Hin- und Hergerissensein“: „Man kann es als unverhältnismäßig abtun, über sich selbst zu sprechen“, erklärt Schulze, „aber auch hierzulande scheint jede und jeder seine eigene Geschichte mit diesem Krieg zu haben.“

Nein, das gilt vielleicht für Gerhard Schröder, aber Schulzes eigene Geschichte mit diesem Krieg handelt von dem Bedürfnis Ingo Schulzes, eine eigene Ukraine-Kriegsgeschichte zu haben. Beziehungsweise aus der Geschichte rauszukommen, Tage vor Kriegsausbruch in der „SZ“ einen russischen Überfall für „unwahrscheinlich“ erklärt zu haben, weil Schulze dem „amerikanischen Geheimdienst“ nicht traue.

Mitte Februar hatte er diesen Text geschrieben, „weil er die Zumutung, den Kriegsbeginn für den folgenden Mittwoch verkündet zu bekommen, schwer aushielt“. Jetzt weiß Schulze nicht so richtig, was er damit machen soll, aber peinlich ist es ihm immer noch nicht, damals gedacht zu haben, dass seine Geheimdienstexpertise zur Wahrheitsfindung beitragen könnte – sonst hätte er seinen Brief an den unbekannten lieben Freund ja vielleicht damit begonnen, sich zu fragen, ob die eigenen Gefühlsbedürfnisse („Zumutung“) zur Beurteilung eines Kriegseintritts taugen.

Oder man sich solche Gefühlsbedürfniserkundungen als westlicher Autor nicht mal kurz verkneifen könnte. Auch Maxim Biller hat in der „Zeit“ angesichts des Kriegs seinen Rücktritt von der Schriftstellerei angekündigt, um es im gleichen Text wieder zu relativieren.

Schulze räumt Selbstzweifel zwar ein, aber dann direkt wieder aus und beruft dazu einen Kronzeugen: „Ist die Literatur nicht die Schule für dieses verachtete oder bemitleidete Dazwischenstehen oder Hin- und Hergerissensein?“ Wer genau dieses Dazwischenstehen verachtet oder bemitleidet, verrät er nicht, behauptet aber: „Der russische Überfall hat ein Freund-Feind-Bild geschaffen, das Differenzierungen ad absurdum zu führen scheint.“

Tatsächlich, der russische Überfall hat Freunde und Feinde geschaffen. In einer Zeit, hat die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk kürzlich in Richtung westlicher Intellektueller gesagt, da „die Ukrainer vor ihrer physischen Vernichtung stehen: Warum kann man nicht diese Sensibilität finden?“ Aber nichts verteidigen deutsche Schriftsteller so leidenschaftlich wie die eigene Sensibilität.