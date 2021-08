Widerstand in Südamerika : Warum kämpfen indigene Völker auch für unser Überleben?

„Was werden die Indigenen jetzt tun?“: Das fragte man Ailton Krenak, einen der wichtigsten indigenen Denker Brasiliens, als Jair Bolsonaro 2018 Präsident wurde. Der Politiker und Ex-Militär hatte sich nämlich mehrmals mit verächtlichen Worten über die einheimischen Völker geäußert – und viele fürchteten, dass diesen Worten nun Taten folgen könnten. Bolsonaro sagte etwa, Indigene würden „wie Tiere im Zoo“ leben und seien ein „Hindernis für die Wirtschaft“, weshalb er nicht vorhabe, ihre Reservate zu schützen. Oder auch: „Schade, dass die brasilianische Kavallerie nicht so kompetent wie die US-amerikanische war, die alle Indigenen vernichtet hat.“ Wie Krenak in seinem Buch „Ideen, um das Ende der Welt zu vertagen“, das kürzlich auf Deutsch erschienen ist, erzählt, war seine Antwort auf die anfangs gestellte Frage wie folgt: „Die Indigenen sind seit fünfhundert Jahren im Widerstand, Sorgen mache ich mir um die Weißen.“

So entsetzlich Bolsonaros Aussagen auch sind, scheinen sie doch nur die Überspitzung einer Denkart zu sein, die viele in Lateinamerika gegenüber denjenigen Mitbürgern haben, die sie als minderwertige Fremde ansehen: Indigene und Personen afrikanischer Herkunft. So hört man manchmal in Kolumbien, wenn von jemandem die Rede ist, der ordinär oder unhöflich ist: „Was für ein Indio!“ Mit „Negro“ wiederum bezeichnen manche in Argentinien Menschen, die arm sind oder aus der Arbeiterschicht stammen. Und in Bolivien, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung indigenen Ethnien angehört, nannte die ehemalige Interimspräsidentin Jeanine Áñez die Indigenen ihres Landes „Satanisten“.

Konzerne, Drogenmafias und illegale bewaffnete Gruppen

Diese rassistische Denkart ist das Erbe der Idee von der Überlegenheit der weißen Europäer, mit der sich Kolonialismus und Sklaverei einst selbst ermächtigten. Und da mit der Befreiung von den Kolonialmächten und dem Ende der Sklaverei im 19. Jahrhundert weder Ungleichheit noch Rassismus in Lateinamerika endeten, folgen jener Denkart bis heute beunruhigende Taten. In Brasilien etwa die Verwüstung des Amazonas-Urwaldes, wo die meisten der fast 850.000 Indigenen des Landes leben. Seit 2019 treibt Bolsonaros Regierung die Abholzung des Gebiets in erschreckendem Ausmaß voran. In Kolumbien wiederum sind afrokolumbianische und indigene Gemeinschaften Opfer von Landraub und Vertreibung aus den Gegenden, in denen sie seit Jahrhunderten angesiedelt sind, durch Konzerne, Drogenmafias und illegale bewaffnete Gruppen. Laut den Vereinten Nationen ist die Wahrscheinlichkeit, in absoluter Armut zu leben, für die 60 Millionen Indigenen des Kontinents sowie die Afrolateinamerikaner – fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung – dreimal so hoch wie für den Rest der Bürger.

Die Geschichte des Widerstands der diskriminierten Völker Lateinamerikas ist, wie Krenak bemerkt, tatsächlich lang: Sie umfasst während der Zeit der Sklaverei die Gründung von wehrhaften Niederlassungen geflohener schwarzer Sklaven, den „Quilombos“ oder „Palenques“, sowie die Ablehnung der „Zivilisation“ seitens vieler indigener Stämme und die heimliche Übertragung ihrer Bräuche und Kosmogonien zwischen den Generationen. Und der Widerstand geht weiter. Inzwischen scheint er immer sichtbarer, besser vernetzt und medienwirksamer zu sein.

Die internationale Organisation Amazon Frontlines zum Beispiel vereinigt Menschenrechtsexperten, Wissenschaftler, Journalisten und Bauern, die sich für die Rechte auf Land und Leben der Indigenen sowie für den Schutz des bedrohten Amazoniens in Ecuador und Kolumbien einsetzen. Die Gesichter der Organisation sind Indigene verschiedenen Alters wie die junge Nemonte Nenquimo der Ethnie Waorani oder Ermegildo Criollo des Volkes Cofán, das sich seit Jahrzehnten gegen die Ausbeutung des ecuadorianischen Regenwalds durch Ölkonzerne wehrt.

Die informelle Denkfabrik Engajamundo vernetzt junge Brasilianer und informiert über Möglichkeiten politischer Beteiligung. Die junge Aktivistin Hamangaí Pataxó, Teil des Projekts, klärt indigene Gemeinschaften über ihre Bürgerrechte auf. Andere Mitglieder des Pataxó-Volkes, ansässig im Nordosten Brasiliens, wie etwa Tukuma Pataxó, berichten auf Twitter und Youtube über ihre Kultur – auf kluge, satirische Weise. Und die bolivianische Youtuberin und Radiomoderatorin Yola Mamani engagiert sich für die Hausangestellten, die in Bolivien, wie in vielen anderen Ländern der Region, meistens Frauen indigener Abstammung sind.