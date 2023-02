Das Erbe der britischen Kolonialzeit ist im öffentlichen Leben Indiens am deutlichsten im Bildungswesen spürbar. Die Methode, die in den Primärklassen bis heute gilt, ist ein beharrliches Einpauken und Auswendiglernen von Wissensstoff. Die Jugendlichen erfahren die Welt durch Antworten auf Prüfungsfragen, als Informationsschnipsel, die Schüler nicht in einem sinnvollen Zusammenhang verbinden können. Nicht Denken, Analysieren, Bewerten sind das Ziel, sondern das Beherrschen sämtlicher möglicher Prüfungsantworten. Die Briten, so heißt es häufig, hätten seinerzeit keine kritischen Menschen erziehen wollen, sondern Schüler zu niederen Beamten ausbilden, die Befehle ausführen und den Status quo des riesigen Kolonialreiches aufrechter­halten sollten.

Dazu gehört, dass in indischen Schulen und sogar an Universitäten ein ausgedehntes System des Nachhilfeunterrichts herrscht, das die Kinder vom Vorschulalter an bis in den Abend weiter trimmt. Gerade in den Städten sorgen ehrgeizige Mittelstand-Eltern dafür, dass ihre Kinder stundenlangen Zusatzunterricht bekommen, der diese darauf vorbereitet, später jene Berufe auszuüben, die für die Gesellschaft als angesehen und gewinnträchtig gelten. Ein grotesker Auswuchs dieses Systems ist in der Millionenstadt Kota (im Bundesstaat Rajasthan) zu er­leben. Mehr als 150.000 Studenten siedeln sich jährlich dort an, um in so­genannten coaching ­centres für die Prüfungen zum Eintritt in eine Beamtenlaufbahn und zum Erwerb akademischer Grade zu büffeln.