Bücherstreit in den USA : Wie ein Spötter dafür sorgte, dass die Bibel verboten wird

In Utah wird die Heilige Schrift aus Schulbibliotheken entfernt, sie sei voll von „sexueller Amoralität“. Ein Elternteil hatte sich – sarkastisch gemeint – beschwert. Aus dem Spott wird nun Ernst.

Verbotene Lektüre: An Grund- und Mittelschulen im Schulbezirk Davis nördlich von Salt Lake City gilt die Bibel nun als nicht altersgerecht. Bild: dpa

Im amerikanischen Bücherverbots­fieber, in dem sich Demokraten und Republikaner in den vergangenen Jahren gegenseitig zu übertrumpfen ver­suchen, hat es jetzt das meistverkaufte Buch aller Zeiten erwischt: die Bibel. Im Davis-Schulbezirk nördlich von Salt Lake City in Utah mit 72.000 Schülern zwischen Kindergarten und der 12. Klasse wird sie zu Beginn der Sommerferien aus den Grund- und Mittelschulen entfernt, nachdem ein Elternteil pornographische und unanständige Inhalte beanstandet hatte.

Im vergangenen Jahr hatte Utah ein Gesetz verabschiedet, demzufolge die Verbreitung oder Veröffent­lichung oder Zugänglichmachung von „se­xueller Amoralität“ (darunter die Darstellung oder Beschreibung von Masturbation, Sex, Sodomie, erregter Geschlechtsteile oder erotischer Berührung) oder „nackter oder teils nackter Figuren“ als Ordnungswidrigkeit bewertet und mit Strafen von mindesten fünfhundert Dollar und einem Monat Ge­fängnis geahndet wird.