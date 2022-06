Militarisierung der Kindheit : Onkel Wowa, wir stehen zu dir

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kursieren in den russischsprachigen sozialen Netzwerken Videos, Bilder und Lieder von Kindern, die ihren Zuspruch für Russlands „Spezialoperation“ gegen die Ukraine inszenieren. Eine russische Mutter zeigt stolz ein ausrasiertes Z auf dem Kopf ihres Sohnes. Eine andere erkundigt sich auf der Plattform VKontakte nach Friseursalons, um die patriotischen Zeichen an den Schläfen ihres Kindes frisieren zu lassen. Man sieht Kindergruppen, die im Schulhof ein Z bilden, in Reih und Glied marschieren. In einem Video aus einem belarussischen Kindergarten deklamieren die Kleinen sogar mit Kalaschnikows Gedichte zum 9. Mai. Am Feiertag selbst wohnten in russischen Kindergärten stolze Eltern einer „Militärparade“ ihrer Kinder mit aus Karton gebasteltem Kriegsgerät bei. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Der Wunsch, all dies als Trash zu ignorieren, verbietet sich angesichts des grausamen echten Kriegs, den Russland gegen den souveränen Staat der Ukraine mithilfe des belarussischen Diktators Lukaschenko führt. Kinder und Jugendliche werden von der russischen und belarussischen Propaganda instrumentalisiert. Besonders alarmierend sind die „pädagogischen“ Eingriffe in den Schul- und sogar Vorschulalltag der Kinder, denen in „Lehrstunden des Patriotismus“ eingetrichtert wird, dass Russland aufopferungsvoll die „russische Welt“ gegen den „böswilligen Westen“ und die „Nazis“ verteidige. Mehrfach sollen Schulkinder ihre Lehrer für kritische Kommentare denunziert haben. Im belarussischen Bobruisk wurde eine Lehrerin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie eine Schleife mit den Farben der Ukraine im Haar trug. Das Gericht interpretierte dies als Streik, der zudem Proteste provoziert habe.