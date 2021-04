Corona in Indien : Der oberste Querdenker ist der Präsident

In Indien breitet sich Corona unkontrolliert aus, doch die Regierung vertraut lieber esoterischen Mythen und schlägt wissenschaftlichen Rat in den Wind. Das ist fatal. Ein Gastbeitrag.

Indien war schon immer gut für absonderliche Geschichten. Griechische Geschichtsschreiber berichteten von indischen „Wunderdingen“ (thaumasia) wie Menschen mit Hundeköpfen oder so großen Füßen, dass sie sich selbst Schatten geben können – Geschichten, die das europäische Mittelalter bis hin zur Romantik faszinierte. Nun setzt Corona dem Ganzen die Krone auf. Wieder sind in den Nachrichten Heerscharen von nackten Asketen zu sehen, wie sie ohne Masken als Erste von Millionen Pilgern ein Bad im heiligen Ganges nehmen.

Währenddessen greift dort in kaum aufhaltbarem Tempo Covid-19 um sich. Mit immer neuen Rekorden an Neuinfizierten übertrifft Indien selbst die Vereinigten Staaten und Brasilien. Und dies, obwohl Premierminister Modi am 25. März des vergangenen Jahres versprochen hatte, das Virus werde in nur 21 Tagen besiegt. Mitte Februar dieses Jahres zählte man offiziell tatsächlich „nur weniger als zehntausend Infizierte und weniger als hundert Tote bei 1,4 Milliarden Einwohnern. Heute sind es mehr als 300.000 Erkrankte täglich, Dunkelziffer nicht eingerechnet, Tendenz steigend.