Aktualisiert am

Deutsch lernen? No, thanks

Britischer Fremdsprachenunterricht : Deutsch lernen? No, thanks

An den britischen Schulen werden immer weniger Prüfungen mit Deutsch als Wahlfach abgelegt. Das hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun.

Ob die beiden Deutsch auf dem Schirm haben? Schüler an der Park Lane Academy in Halifax. Bild: AFP

Der jährliche Language-Trends-Bericht des englischen Kulturinstituts British Council ist ernüchternd: Wählten 2005 in Großbritannien noch mehr als 100.000 Schüler Deutsch für ihre Mittlere-Reife-Prüfung, waren es 2020 nur noch etwas mehr als 40.000. Bei den mit dem deutschen Abitur vergleichbaren A-Levels sank die Zahl zuletzt sogar auf nur 2666 Prüflinge.

Einen Höhepunkt hatte das Interesse an der deutschen Sprache im Jahr 2001 erlebt, als sich 571.000 Schüler mit ihr als Prüfungsfach um die Mittlere Reife bewarben. Doch seit 2004 die Pflicht zur Wahl mindestens einer Fremdsprache als Prüfungsfach in Großbritannien abgeschafft wurde, hat das Interesse an Deutsch stetig nachgelassen.

Von Deutschland wüssten viele englische Schüler zudem so gut wie nichts, sagt Vicky Gough vom British Council. Für immer weniger Schulen lohnt es sich deshalb, das Fach überhaupt noch anzubieten. Aber das größte Problem ist ein statistisches: Wer Deutsch in den Prüfungen hat, schneidet im Schnitt schlechter ab als Mitschüler, die sich stattdessen beispielsweise für Ge­schichte entscheiden. Das ist nicht nur für die Schüler ein Problem, sondern auch für Schulen, deren Qualität und guter Ruf am Abschneiden ihrer Zöglinge bei zentralen Prüfungen gemessen wird. Und mit dem Nutzen für die schulische Laufbahn sind für englische Jugendliche auch die Gelegenheiten zum Schüleraustausch zurückgegangen: Die Pandemie brachte ihn zum Erliegen.