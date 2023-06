Es war unsäglich heiß. Jeder musste sein eigenes Grab ausheben, dann wurde er mit einem Schuss hingerichtet. Es roch nach Blut. Wir streuten Branntkalk und sprachen nie mehr darüber.“ Nach 79 Jahren hat Edmond Réveil das Schweigen gebrochen. Er ist jetzt 98 Jahre alt. Damals war Réveil dabei: Als die französische Résistance am 12. Juni 1944 in Meymac im Departement Corrèze 46 deutsche Soldaten und eine Französin, die der Gestapo angehörte, erschoss.

Die Massentötung erfolgte zwei Tage nach der Auslöschung des Dorfes Oradour-sur-Glâne durch die SS-Division Das Reich. Sie war von der Ostfront nach Südwestfrankreich verlegt worden und auf dem Weg an die Front in der Normandie. In Frankreich hatte sie bislang vermiedene Terrormethoden eingeführt. In Oradour wurden die Männer erschossen, die Frauen und Kinder in der Kirche eingeschlossen, und diese wurde in Brand gesteckt. 642 Tote.