Aktualisiert am

In Frankreich tobt der Streit um den „Islamo-Gauchismus“

Marx, Macron und Mobutu : In Frankreich tobt der Streit um den „Islamo-Gauchismus“

Fordern den Rücktritt von Frédérique Vidal: Demonstranten in Paris Ende März Bild: AFP

Ein Gespenst geht um in Frankreich, es nennt sich „Islamo-Gauchismus“. Hunderte von Intellektuellen fordern den Rücktritt von Forschungsministerin Frédérique Vidal: Eine „Hexenjagd“ habe sie mit der Anordnung einer Untersuchung in den Universitäten ausgelöst. „Der ‚islamo-gauchisme‘ ist keine wissenschaftliche Realität“, replizierte das Forschungsinstitut CNRS, das Vidal mit der Enquete beauftragen wollte.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Der Begriff wurde zu Beginn des Jahrtausends von Pierre-André Taguieff geprägt. Der Politologe bezeichnet mit ihm die Allianz zwischen Islamisten und extremer Linker. Geschlossen wurde sie im Namen der Palästinenser. In Israel hatte die zweite Intifada begonnen; in den französischen Banlieues wurde Bin Ladin als Held gefeiert. 2002 kam Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl gegen Jacques Chirac, der den weltweiten Widerstand gegen den Einmarsch im Irak anführte.