Planung von Smart Cities : Nicht ohne meinen unordentlichen Nachbarn

Corona hat der Smart City den Rest gegeben. Und Corona haucht ihr neues Leben ein. Im vergangenen Frühjahr verkündete die Google-Konzerntochter Sidewalk Labs das Ende ihrer Pläne, in Toronto eine Smart City zu errichten. Die Idee des Unternehmens, einen ganzen Stadtteil am Ontariosee als geschlossenes Betriebssystem zu unterhalten, hatte sich damit erledigt. Wegen der unsicheren Aussichten auf dem Immobilienmarkt angesichts der Pandemie, so Google – doch der wahre Grund bestand wohl eher in Vorbehalten unter den Bürgern und in der Stadtpolitik Torontos.

Sidewalk Toronto ist nicht die erste Smart City, die über den Status der Vision nicht hinauskommt und als Geisterstadt in Form einer Computervisualisierung endet. Im Jahr 2017 kaufte ein Unternehmen von Bill Gates große Flächen in der Wüste von Arizona, um dort eine Stadt namens Belmont für 300.000 Menschen zu errichten. Seither war nicht mehr viel von dem Projekt zu hören. Die Arbeiten an der Ökostadt Masdar in Abu Dhabi für vergleichsweise bescheidene 45.000 Einwohner wurden unterbrochen, Fertigstellung ungewiss.