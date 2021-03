E s wird gerade viel vor der großen Pleitewelle gewarnt. Die Rede ist von Existenzen, die durch Corona zerstört werden. Von Innenstädten, die veröden. Man hört und liest das im Homeoffice ein bisschen so wie Wettervorhersagen, die von einem aufziehenden Orkan berichten. Mit einem leichten Schauer vor der angekündigten Katastrophe. Und dann eilt man ans Fenster, um die Rollos herunterzulassen, und bemerkt plötzlich, dass die erste Sturmfront schon durchgezogen ist.

Die Schäden kann man zum Beispiel an der Berliner Kantstraße in Charlottenburg besichtigen. Jener breiten Einkaufs- und Gastronomiemeile, die parallel zum Kurfürstendamm verläuft und seit 1887 den Namen des großen Vernunfts-Philosophen trägt. Nicht am oberen, edleren Ende, Richtung Zoo, wo „Paris Bar“, Designkaufhaus und Fotogalerie zwar geschlossen sind, aber so aussehen, als wȁren sie bereit, morgen in alter Betriebsamkeit wieder zu öffnen. Sondern in der Mitte, da, wo an besseren Tagen und Nächten chinesische, vietnamesische, japanische und thailändische Imbisse neben arabischen Wettbüros, türkischen Friseurläden und deutschen T-Shirt-Druckereien ihre Kunden begrüßten und ihrer Straße den Titel als nationalitätenreichste Meile Berlins sicherten.