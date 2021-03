Viktor Ullmanns Nachlass : Debatte um Theresienstädter Testament

Viktor Ullmann komponierte in Theresienstadt und wurde von den Nazis in Auschwitz ermordet. Wer darf heute über seinen künstlerisch bedeutenden Nachlass verfügen?

Kaum eine Katastrophe dürfte eine solche Anzahl von profunden Zeugnissen inspiriert haben wie die Schoa. Unter den vielen Orten, an denen die Opfer ihre Werke schufen, kommt dem Getto Theresienstadt eine besondere Bedeutung zu. Das Lager hatte mehrere Funktionen. Es war zugleich ein Ort für die „Prominenten“, ein Vorhof zum Schlachthof Auschwitz, wie Ruth Klüger sagt, und ein Schaulager, das dem Roten Kreuz vortäuschen sollte, wie gut es den Juden ging. In diesem von Talenten bis zum Bersten vollen Lager entwickelte sich ein reiches Kulturleben. Zu den Häftlingen zählten mein Vater, der Dichter und Musikologe H.G. Adler, und sein Freund, der Komponist Viktor Ullmann, der mehrere seiner Gedichte im Lager vertonte.

Der 1898 in Tetschen geborene Musiker hatte bei Arnold Schönberg studiert. Nach dem Kriegsdienst kam er nach Prag, wo er unter Alexander Zemlinsky als Dirigent wirkte. Er eignete sich die Zwölftontechnik an und arbeitete jahrelang an seinen Schönberg-Variationen. Mitte der dreißiger Jahre erfolgte der Durchbruch. Diese Schaffensphase zeichnet sich durch eine „stachlige Harmonik“ aus. In der ersten Klaviersonate bezieht er sich auf Gustav Mahler und Alban Berg. Schon bald entfaltete er einen Sinn für spektakuläre Schöpfungen. Höhepunkt dieser Jahre war die Oper „Der Sturz des Antichrist“. Es ist ein musikalisches Bravourstück.