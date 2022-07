Sprachenpolitik in Algerien : Sie könnten so polyglott sein

Als in Algerien im Laufe der vergangenen Monate ein Ministerium nach dem anderen ankündigte, nur noch in arabischer und nicht mehr in französischer Sprache zu kommunizieren, war die Aufregung groß. Als Erster war der Minister für berufliche Weiterbildung und das Hochschulwesen diesen Schritt gegangen. In einem Kommuniqué wies er die Angestellten seines Hauses an, in ihrer Korrespondenz von nun an ausschließlich das Arabische zu verwenden, und berief sich dabei auf den dritten Artikel der Verfassung, nach dem Arabisch die offizielle Sprache des Landes ist. Nur kurz darauf fügte der Minister für Jugend und Sport der von ihm erlassenen, ähnlich lautenden Direktive etwas drohend hinzu: „Nachlässigkeiten und Versäumnisse werden nicht toleriert.“ Und zuletzt pochte die Kulturministerin auf Arabisch als exklusive Verkehrssprache ihres Hauses, womit sie sich, für alle verständlich, implizit gegen das Französische ausgesprochen hatte.

Der Ton macht die Musik. Während die einen die Ankündigungen als wichtige Schritte in Richtung einer immer größer werdenden Autonomie von der einstigen Kolonialmacht und seiner Sprache feierten, was vor allem im Internet zuweilen wie Säbelrasseln klang („Ihr Anhänger des Französischen, macht euch bereit!“), sahen die anderen in ihnen einen Ausdruck von Hilflosigkeit oder bezeichneten sie als „groben Fehler“. Der Sprachwissenschaftler Abderrazak Dourari fühlte sich an die frühen Jahre der Unabhängigkeit seines Landes erinnert, in denen die Sprachenfrage ebenso politisiert war wie dieser Tage: „In den Sechzigerjahren dachte man, dass man das Land nicht dekolonialisieren könne, ohne auch eine sprachliche Dekolonisierung zu durchlaufen. Und dass man sich vor allem durch die Übernahme des Arabischen in der Schule von der kolonialen Haltung emanzipieren würde“, sagte Dourari der algerischen Onlinezeitung „Tout sur l’Algérie“. „Offensichtlich handelte es sich dabei um eine oberflächliche politische Lesart – und es ist die gleiche Lesart, die jedes Mal erneuert wird, wenn es ein Problem politischer Art gibt.“