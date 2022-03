Impfpflicht : Körperliche Unversehrtheit als Supergrundrecht?

In diesen Wochen, in denen die freie Welt einen Angriffskrieg mitten in Europa erlebt, ist die Corona-Pandemie zeitweise in den Hintergrund der allgemeinen Aufmerksamkeit getreten. Manche unserer Sorgen erscheinen im Angesicht von Staatsmord und Verwüstung kleiner, und für manche gut eingeübte Ichbezogenheit mag man sich schämen. Aber Corona ist nicht vorbei – das lässt sich nun ganz sicher sagen, angesichts anhaltend höchster Infektionszahlen und der damit verbundenen Lasten. Wie lässt sich dann aber verstehen, dass der Bundestag die staatlichen Corona-Verbote fast vollständig aufgehoben hat – und gleichzeitig versucht wird, eine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht zu finden? Haben wir es mit postmodernem Chaos zu tun, mit offenen Widersprüchen in der Ampel?

Eine solche pessimistische Sicht lässt sich mit guten Gründen bestreiten: Mit einer geweiteten Perspektive erscheint die allgemeine Impfpflicht eher als das notwendige Gegenstück zum Freedom Day light. Es fällt intuitiv vielleicht nicht ganz leicht, eine solche Klammer zu bilden. Aus verfassungsrechtlicher Sicht macht diese Doppelstrategie aber durchaus Sinn: Ihr gemeinsamer Nenner ist es, zu einer möglichst guten Gesamtbilanz von Freiheitseinschränkungen zu kommen und Eingriffe dort vorzusehen, wo sie bei einer umfassenden Betrachtung noch zumutbar sind.