Impfpflicht oder nicht : Wir müssen miteinander reden!

Als am 1. Januar 2019 Heribert Prantl in seinem Neujahrs-Kommentar über wichtige Fragestellungen für die damals anbrechenden nächsten zwölf Monate resümierte, nahm er auch die Diskussion über ein neues Organtransplantationsgesetz in Deutschland ins Visier: „Organspende – schon das Wort signalisiert Freiwilligkeit. Die Menschen haben einen Anspruch darauf, in Ruhe gelassen zu werden.“ Dieser Kommentar bezog sich auf die im parlamentarischen Verfahren anstehende Reform des Organtransplantationsgesetzes und die damit einhergehende intensive Diskussion, ob die Widerspruchslösung eingeführt werden solle – also eine generelle Zustimmung der Gesellschaft zur Organentnahme, die dem Einzelnen zumuten würde zu widersprechen, wenn er oder sie mit einer Organentnahme nach dem Tode nicht einverstanden sein sollte.

Vergleiche mit anderen Ländern, insbesondere in der Europäischen Union, ließen vermuten, dass bei einer prinzipiell hohen Bereitschaft zur Organspende von über 75% in der deutschen Bevölkerung die Möglichkeiten zu einer lebensrettenden Organtransplantation durch eine solche Regelung erheblich gesteigert werden könnten. Im Vorlauf hatte es verschiedene Reflexionen – unter anderem auch des Deutschen Ethikrates – zu der Frage gegeben, ob einer Bürgerin, einem Bürger zugemutet werden könne, sich mit dem Thema der Organtransplantation persönlich auseinander zu setzen.