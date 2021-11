Impfkritik im Kaiserreich : Die alte Angst vor der Spritze

Aktualisiert am

Im Ersten Weltkrieg impft ein Militärarzt 1916 deutsche Soldaten an der Westfront an der Somme (Bildvorlage retuschiert). Bild: SZ Photo

Die Demonstranten tragen ihre Kritik mit eindeutigen Parolen auf die Straße: Impfungen seien Gift und verhinderten eine „Selbstheilung“ des Körpers. Sie fordern eine „natürliche“ Immunisierung durch Abhärtung und gesunde Lebensführung, verurteilen den medizinischen Eingriff des Staates auf den Bürger und lehnen die Methoden der Schulmedizin ab. Zu dem Protestzug zählen an diesem Septembermorgen neben hartgesottenen Impfgegnern auch Antisemiten, besorgte Bürger, die ihre „Familienfreiheit“ bedroht sehen, Staatskritiker verschiedener Couleur – es ist ein Zusammenschluss diverser Strömungen, der durch die Frankfurter Altstadt zieht.

Das Ziel: der „Fünfte deutsche Impfgegner-Kongress“, der im September 1911 in der Mainmetropole tagt. Für zwei Tage wird Frankfurt zur Hauptstadt der deutschen Impfgegner. Und die Gemeinschaft wächst und wächst: Mehr als 300 000 Mitglieder gehören im Jahr 1914 Impfgegner-Vereinen an, die sich vor dem Ersten Weltkrieg aufs ganze Deutsche Kaiserreich verteilen. Seinen Anfang nahm der breite Protest, nachdem Reichskanzler Otto von Bismarck im Jahr 1874 das Reichsimpfgesetz erlassen hatte, eine Impfpflicht, um die grassierende Pockenepidemie einzuhegen. Die Massenbewegung der Impfgegner organisierte sich in Kongressen und Vereinssitzungen, es kursierten etliche Flugblätter und Leseheftchen, die der gemeinsamen Sache dienten.