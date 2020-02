Streit über Paulskirche : Bürger, habt ihr Ideen?

Aktualisiert am

Unlängst ist eine Auseinandersetzung um das erste gesamtdeutsche Parlament entbrannt. Zunächst schlug Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) vor, in der Paulskirche Sitzungen des Frankfurter Stadtparlaments abzuhalten. Daraufhin griff ihn sein Stellvertreter Uwe Becker (CDU) an: „Dem Kollegen fehlt das Gespür dafür, dass die Paulskirche nicht der geeignete Ort für das Stadtparlament ist.“ Auch bei Frankfurts Grünen fand Feldmann kein Gehör. Ihr Stadtverordneter Uwe Paulsen sagte bereits im November: „Bauten oder historische Rekonstruktion allein schaffen mit Sicherheit keine Identifikation oder intensivere Erfahrbarmachung von Geschichte, in einer Demokratie schon gar nicht.“

Mit dem Vorschlag, einen nationalen Gedenkort in ein kommunales Parlament umzuwidmen, hat sich Feldmann schwer verrannt. Das Herz der Frankfurter Stadtpolitik schlägt im Römer. Häme musste das Stadtoberhaupt auch dafür einstecken, dass in der Paulskirche die Vorpremiere der zweiten Staffel von „Bad Banks“, einer Fernsehserie, stattgefunden hat. Die Paulskirche sei keine Multifunktionsarena, sagten die Kritiker vor der Veranstaltung am vergangenen Sonntag.