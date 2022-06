Krieg in der Ukraine : Die Hölle der anderen

Vor Kurzem haben die Männer bei einer Patrouille einen jungen Burschen festgenommen, der nicht gegen die Russen kämpfen will. Ein Kriegsdienstverweigerer, auf den Patrioten verächtlich herabblicken. Andrej sagt: „Niemand will sterben, aber wir müssen unsere Heimat verteidigen. Das ist unsere Pflicht!“

Auch Andrej, ein kräftiger Mann Mitte vierzig, der Anwalt ist, tut, was er kann. Er gehört zu einer Gruppe aus Polizisten und Freiwilligen, die Odessas Straßen sicherer machen. Allein ihre Präsenz, sagt Andrej, beruhige die Menschen, sie spürten, hier sei jemand wachsam und versuche, Saboteure zu enttarnen. Jeder Patrouillierende führt einen Hund an der Leine, heute sind es ausschließlich Schäferhunde. Weil zahllose Hunde an der Front Dienst leisten und knapp sind in der Stadt, muss jeder Freiwillige sein eigenes Tier mitbringen.

Es ist ein ruhiger, sonniger Tag, die Gruppe läuft an Wohnblöcken vorbei, durchquert einen Park, die Hunde ziehen an den Leinen, und ab und an grüßt ein Entgegenkommender. Nichts Auffälliges. Als sie eine Pause einlegen, beugt sich Andrej tief über sein Smartphone. „Ich muss rasch einem Klienten antworten“, sagt er. Der Krieg hat seine Arbeit verändert, aber er hat sie ihm nicht genommen.

Blutige Zermürbungsschlacht

Andrej wohnt in einer Stadt, in der das Leben mehr oder weniger weitergeht, trotz des Luftalarms, trotz russischer Raketen, trotz der auf dem Meer kreuzenden Kriegsschiffe, die jeden Moment ihre Waffen abfeuern können. Aber Verdrängung ist eine wichtige Überlebensstrategie. Die Front, wo sich Zehntausende ukrainische und russische Soldaten eine Zermürbungsschlacht liefern, liegt weit genug von Odessa entfernt. Noch. Die heftigen Bombardements, die Städte wie Charkiw und das ausradierte Mariupol bereits hinter sich haben, hat Odessa womöglich noch vor sich.

Die Ukraine ist seit dem ersten Kriegstag ein geteiltes Land. Während russische Streitkräfte die Industriestadt Sewerodonezk im Donbass grade in eine Hölle verwandeln, sind die Cafés in Odessa gut gefüllt. In Kiew haben Kinos und Theater wieder geöffnet, sofern sie einen nahe gelegenen Luftschutzbunker vorweisen können. Zerstörte russische Militärtechnik, Panzer und Marschflugkörper locken in der Innenstadt Schaulustige an. Die von der ukrainischen Armee eroberten Ausstellungsstücke, auf denen Jugendliche herum klettern und Selfies machen, wirken, als sei der Krieg schon vorbei. Im August soll die Fußballsaison wieder beginnen, sowohl für die ukrainische Premier League als auch für untere Spielklassen, in der Hoffnung, dass der Fußball die Moral der Bevölkerung stärkt, dass das Fiebern für das eigene Team Kraft spendet.

Im Atomkraftwerk Tschernobyl sind kürzlich zum ersten Mal seit der russischen Invasion die Strahlungsdetektoren wieder in Betrieb genommen worden. Groß war die Angst vor einer nu­klearen Katastrophe, und nun zeigen die an die Internationale Atomenergiebehörde übermittelten Strahlungsdaten: Die Werte gleichen jenen vor dem Krieg. Eine gute Nachricht, die zwischen all den schlechten Nachrichten beinahe unterging.

Viele Fronten in einem Land

Der Kampf gegen Russland wird nicht nur an unterschiedlichen Orten, er wird auch auf verschiedenen Ebenen ausgefochten. Kürzlich sagte Andrij Moskalenko, der stellvertretende Bürgermeister von Lemberg, wohin es die meisten Binnenflüchtlinge zieht, in einem Interview: „Wir verteidigen unser Land, auch an der kulturellen Front.“ Er leitet ein Komitee, das die Namen aller Straßen der Stadt überprüft. „Wir wollen nichts mit den Mördern gemeinsam haben.“ Auch Tschaikowsky soll aus dem Straßenbild verbannt werden, und in einer Fabrik in der Nähe der Stadt fertigen Arbeiter neue Schilder an. Die Zukunft, auch die kulturelle, stets im Blick zu haben heißt, weiter an einen Sieg zu glauben.