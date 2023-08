Aktualisiert am

Der Blutstropfen eines Menschen, der vor Jahrhunderten lebte, soll mehr gelten als ein Argument? Warum es so verführerisch wie unsinnig ist, sich eine Wurzel in der Minderheit zu suchen, um dann die Mehrheit zu kritisieren.

Wann wurde uns eigentlich bewusst, welcher Religion wir angehören? Schwer zu sagen, jedenfalls früh. Und nicht plötzlich, sondern durch verschiedene Erlebnisse, einen Moscheebesuch oder einen Seder-Abend mit der Familie. Anders erging es dem doch-nicht-jüdischen Autor Fabian Wolff. Bei ihm soll die Bewusstseinswerdung über sein Jüdischsein, wie er unlängst bekannte, in einem Moment vor fünfzehn Jahren begonnen haben: Am Abend vor seiner letzten Abiturprüfung schaute er demnach eine Sitcom, in der es unter anderem um einen jüdisch-amerikanischen Protagonisten ging.

Davon inspiriert, fragte er seine Mutter: „Mama, sind wir eigentlich jüdisch?“ Und sie soll geantwortet haben: „Na ja, nicht wirklich“, aber es gebe diese Sache mit der Großmutter. Angeblich sei deren Großmutter Jüdin gewesen. Tada, plötzlich jüdisch! „Ich wusste einfach, was es bedeutet, jüdisch zu sein“, beschreibt Wolff seine damalige Reaktion.