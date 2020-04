Was sich Italiens Regierung in der Krise alles so leistet

Corona-Pandemie : Was sich Italiens Regierung in der Krise alles so leistet

Der Weg zurück zur Freiheit ist siebzig Seiten lang. Jedenfalls ist das der Umfang des Dekrets, welches Ministerpräsident Giuseppe Conte am 26. April unterzeichnet hat. Es sind siebzig Seiten Wegweiser, wie die sechzig Millionen Einwohner Italiens vom kommenden Montag an aus dann zwei Monaten Hausarrest entlassen werden sollen. Die allgemeine Ausgangssperre war am 8. März zunächst über die norditalienische Region Lombardei, die bis heute vom Coronavirus besonders schwer heimgesucht ist, und tags darauf für das ganze Land verhängt worden. Etwa zwei Wochen nach dem „Lockdown“, der in Italien so streng ist wie in keinem anderen europäischen Staat, folgte der umfassende „Shutdown“ der Wirtschaft.

Die Regierung in Rom hat für die beispiellose Beschneidung der Freiheiten ihrer Bürger den verniedlichenden Begriff „Phase eins“ gewählt. Um die Großoffensive gegen das gefährliche Virus führen zu können, brauchte es in dieser Phase die Bereitschaft des demokratischen Souveräns, im nationalen Notstand allerlei Verfassungsrechte abzutreten. Der Prozess der Rückkehr zum Status quo ante wurde von der Regierung „Phase 2“ getauft. „Phase 3“ beginnt gemäß dieser Terminologie dann, wenn die friedliche Koexistenz mit dem neuartigen Virus erreicht ist: Dessen Verheerungen in der Gesellschaft sind dann durch Reihenimpfung und Herdenimmunität entscheidend eingedämmt oder gänzlich unterbunden. Italien hat am Dienstag die Schwelle von 200000 bestätigten Ansteckungen mit dem Coronavirus überschritten, die Zahl der Toten nähert sich der Marke von 28000. Warum das Land so schlimm von der Epidemie getroffen wurde, wer wann mit welchen Versäumnissen die Ausbreitung des Virus unwillentlich begünstigt hat, wird die Wissenschaft einmal erforschen. Der politische Prozess der Abrechnungen ist schon in vollem Gange, ungeachtet der penetranten Beteuerung, man stehe als Nation im Kampf gegen das Virus zusammen.