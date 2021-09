Zwanzig Jahre nach 9/11 : Worin wir uns täuschten

Das One World Trade Center spiegelt sich im Wasser des „9/11 Memorial“ am 15. August dieses Jahres, dem Tag, an dem die Taliban Kabul einnehmen. Bild: Reuters

Zur Geschichte des 11. Septembers gehört auch ein Buch, vor allem sein Titel: „The Clash of Civilizations“. Die Formel war schon seit 1993 in der Welt, als der Aufsatz des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington in der Zeitschrift Foreign Affairs erschien; 1996 wurde das gleichnamige Buch dann zum Weltbestseller. Doch erst die Bilder der einstürzenden New Yorker Türme ließen die Theorie in vielen westlichen Kommentaren als gültige Beschreibung der nun beginnenden Epoche erscheinen: Was konnte schlagender die Existenz jenes Kampfs der Kulturen beweisen, den Huntington dem Westen nach dem Kalten Krieg vorausgesagt hatte?

Eine vermeintliche Evidenz, die Folgen hatte. Bald zwar versicherten die NATO-Politiker, auch Präsident Bush, dass mit dem „War on Terror“ nicht der Islam als solcher gemeint sei, sondern nur der gewalttätige Islamismus. Doch die Vorstellung einander antagonistisch gegenüberstehender Weltkulturen bildete die Folie, vor der das „Wir oder sie“-Ultimatum, mit dem die Bush-Regierung die Welt in Freunde und Schurken einteilte, eine Zeit lang Zustimmung in den westlichen Öffentlichkeiten erhielt. Und wann immer in den folgenden Jahren versucht wurde, zwischen Kultur und Verbrechen, Religion und Ideologie, Traditionen und deren sozioökonomischen Bedingungen zu unterscheiden, lieferte Huntingtons Kulturkampf-Motiv den wenigsten implizit anwesenden Widerpart.

Zwanzig Jahre danach sind es wieder dramatische Bilder, die zu Symbolen für die Lage des Westens werden. Hatten sie 2001 seine Verwundbarkeit auf eigenem Boden bewusst gemacht, zeigen sie 2021 mit dem Einmarsch der Taliban in Kabul die Grenzen seiner globalen Hegemonie auf, all seiner militärischen, ökonomischen und technologischen Überlegenheit zum Trotz. Die große Frage ist, worin genau diese Grenzen bestehen und was daraus folgt. Diesmal ist keine Rede mehr vom „Kampf der Kulturen“ als dem Buch der Stunde. Zu gründlich haben die vergangenen Jahrzehnte dessen oft grobschlächtige Argumentation desavouiert. Doch wenn man das Buch nach all den Jahren jetzt wieder liest, ist man überrascht.

Die Illusion der Davos-Kultur

Nicht darüber, dass sich Huntingtons Prophezeiung der neun großen Kulturkreise als entscheidenden Akteuren der Weltpolitik nicht erfüllt hat. Schon die ersten Kritiker hatten die essenzialistische Vorstellung als wirklichkeitsfremd zurückgewiesen, Kulturen seien gewissermaßen aus sich selbst heraus wirkende und handelnde Blöcke. Huntington macht zwar selbst darauf aufmerksam, dass sich diese Gebilde gegenseitig beeinflussen und verändern, doch er unternimmt noch nicht einmal den Versuch, die Veränderungen mit den ökonomischen, ideologischen und politischen Faktoren in Beziehung zu setzen, die dabei gleichfalls eine Rolle spielen. Der Orientalismus-Kritiker Edward W. Said urteilte daher kurz nach dem 11. September: „Die These vom ‚Kampf der Kulturen‘ ist ein Gimmick wie ‚Der Krieg der Welten‘, eher geeignet zur Stärkung defensiven Selbststolzes als zum kritischen Verstehen der verwirrenden Interdependenz unserer Zeit.“