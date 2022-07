Streit um Geschlechtervortrag : War da was, Cancel Culture?

Chance vertan: An der Humboldt-Universität wird ein Vortrag der Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht nachgeholt, über Wissenschaftsfreiheit diskutiert – und am eigentlichen Thema vorbeigeredet.

Einfach nur Fakten - oder doch eine Haltung? Marie-Luise Vollbrecht während ihres Vortrags zur Biologie der Geschlechter, der am 14. Juli an der Humboldt-Universität nachgeholt wurde. Bild: dpa

Vom Universitätsgebäude am Hegelplatz zum Audimax 2 der Humboldt-Universität sind es etwa 15 Minuten Fußweg. Man kann in dem einen Hörsaal eine Vorlesung besuchen und dann zum anderen schlendern, sich dazwischen einen Kaffee holen, Studentenleben eben. Am Donnerstagabend konnte man an beiden Orten etwas studieren, das so nicht im Vorlesungsverzeichnis stand: Wie eine Universität versucht, eine aus dem Ruder gelaufene Situation wieder einzurenken.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

In einem Saal am Hegelplatz, um die Ecke vom Hauptgebäude der Universität, hielt Marie-Luise Vollbrecht ihren knapp zwei Wochen zuvor abgesagten Vortrag mit dem Titel „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“. Im Audimax gab es zwei Stunden später eine Diskussionsrunde zum Thema „Meinung, Freiheit, Wissenschaft – der Umgang mit gesellschaftlichen Kontroversen an Universitäten“.