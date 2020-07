Holzernte-Explosion in Europa? : Kahlschlag aus heiterem Himmel

Europa versündigt sich an seinem Wald. Verrat! Untergang! Wenn es das ist, was von der Berichterstattung über eine spektakuläre „Nature““-Studie der vergangenen Tage hängen geblieben sein sollte, dann ist Europa an einem kritischen Punkt angekommen – in einer Lage, die sie sich nach der breiten Rezeption der „Sylviacultura oeconomica“ von Carlowitz und den ersten Waldinventaren im frühen achtzehnten Jahrhundert, seit dreihundert Jahren also, unbedingt ersparen wollte. Riskiert Europa seine Waldvorräte, heißt es jetzt, und im aktuellen Kontext vor allem: Stellt Europa die Klimaschutzleistungen des Waldes und damit sein zentrales Ziel der Klimaneutralität aufs Spiel?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Die „Nature“-Studie eines italienischen Forscherteams legte genau diesen Schluss nahe: Innerhalb kürzester Zeit, zwischen 2016 und 2018 ist die Holzernte auf dem Kontinent um 49 Prozent in die Höhe geschnellt, der Biomasseverlust in den Wäldern gar um 69 Prozent, verglichen mit der Phase von 2011 bis 2015. Ein historischer Sprung. Just in dem Moment, in dem man sich im ökologisch bewegten Europa über die Rekordzahl an Waldbränden und Rodungen im Amazonas-Regenwald echauffiert, spielt die Wissenschaft den Ball mithilfe der unbestechlichen Satellitenfotografie knallhart zurück.