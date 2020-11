Virtuelles Holocaust-Gedenken : Remix der Erinnerung

In einer Welt ohne Zeitzeugen brauche es ein kreativeres Gedenken an die Schoa, sagen manche. Sind Hologramme eine gute Idee? Unter Zeitdruck wird nach der richtigen Technologie und Philosophie gesucht.

Wurde in Ihrer Familie über die Schoa gesprochen?“, fragt ein Besucher. Vor allem Jiddisch habe seine Familie gesprochen, antwortet ihm das Hologramm irrtümlicherweise. Einige Gäste lachen über den Fehler und über den alten Mann, der da aus dem Licht des Projektors blickt. Anja Ballis von der Universität München sieht in seinem digitalen Gedächtnis nach, was bei der Beantwortung schiefgelaufen sein könnte. Auf ihrem Laptop führt sie eine Liste über sämtliche Fragen, die das Hologramm bisher verstehen kann. Die Liste ist schon weit gediehen, seit Ballis zum ersten Mal mit Zeitzeugen der Schoa in Schulklassen ging und – ohne damals zu wissen, wozu es ihr heute dient – begann, sich die Fragen der Schüler zu notieren.

Mittlerweile ist dieses Dokument das Skript zu einer ungewöhnlichen Premiere, als die KZ-Gedenkstätte Dachau im Oktober erstmals den Einsatz von digitalen Zeitzeugen testet, wie sie eines Tages und dann auf ewig in allen deutschen Schulen gleichzeitig sein könnten. Die Zeugen sind Eva Umlauf und Abba Naor, das Jahr ist 2018 und der Ort das englische York, wo Umlauf und Naor je eintausend Fragen vor der Kamera beantworteten. Seitdem existiert von beiden ein Hologramm, das scheinbar vor der Leinwand in der Luft schwebt. Mit einer 3D-Brille werden die Hände plastisch, wie sie auf den Lehnen eines roten Sessels ruhen, und mit der Zeit werden die Finger ungeduldig, denn der Computer wartet auf Anweisungen. Gleich lernt die Spracherkennung wieder etwas dazu: Ballis flüstert dem Besucher, der gefragt hatte, eine bessere Formulierung ein und empfiehlt ihm, Pausen zwischen den Wörtern zu machen, damit Naor ihn diesmal versteht – damit Naors Hologramm ihn versteht, muss es natürlich richtig heißen.