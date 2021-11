Schoah und Kolonialverbrechen : Zeitgeistgetriebene Erinnerung

Im vorigen Jahr beschloss der Bundestag die Einrichtung zweier Dokumentationsorte in Berlin, die der Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft im östlichen Europa und damit auch nichtjüdischen Opfern gewidmet sein sollen. In der parlamentarischen Anhörung brachten Abgeordnete aller Fraktionen ihre Fragen ein. Niemand kam auf die Idee, den Einwand zu formulieren, die neuen Zentren könnten eine Konkurrenz zur Holocaust-Erinnerung darstellen und diese beeinträchtigen.

Verhielte sich dies grundsätzlich anders, wenn es darum ginge, den kolonialen Verbrechen, die von Deutschen im globalen Süden begangen wurden, in der institutionalisierten Erinnerung in Deutschland mehr Platz einzuräumen? Die Entscheidung der Bundesregierung, die Verbrechen des Deutschen Kaiserreichs an Herero und Nama als Völkermord anzuerkennen, ist, lange überfällig, im Mai gefallen. Daran könnten Vorhaben anknüpfen, die Erinnerung an Kolonialverbrechen tiefer institutionell zu verankern. Die Tür steht offen.