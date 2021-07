Holocaust und Kolonialismus : Vereinfacher am Werk

Erinnerungskulturell erleben wir unruhige Zeiten. Seit Kurzem gibt es die Forderung nach „multidirektionaler Erinnerung“ (Michael Rothberg). Von einigen bereits als colonial turn in den Holocaust Studies beschworen, stehen hierbei in erster Linie diese Fragen zur Diskussion: War der Holocaust ein koloniales Verbrechen? Dürfen, sollen oder müssen die NS-Verbrechen mit anderen Genoziden verglichen werden? Wie verhält es sich mit der Singularität des Holocausts? Und in welchem Verhältnis stehen das Gedenken an den Holocaust und die Vergegenwärtigung kolonialer Verbrechen und Unrechtserfahrungen?

In der Debatte um die Interdependenzen der historischen Vergegenwärtigung von Kolonialismus, Weltkrieg und Holocaust wird regelmäßig darauf Bezug genommen, dass „der Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen Polen und die Sowjetunion (...) unverkennbar in einer kolonialen Tradition“ stehe oder – wie Jürgen Zimmerer kürzlich im Spiegel formulierte – „eine koloniale Dimension“ aufweise. Auf der Grundlage bereits bestehender Forschungen lässt sich dazu feststellen, dass keine ernst zu nehmende Forschungsposition existiert, die diesen Zusammenhang überzeugend zu widerlegen vermag.