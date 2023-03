Von Heinrich Himmler über den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß bis hin zu Sekretärinnen, die als Teenagerinnen Schreibdienste in KZ-Bürostuben leisteten und Dekaden später als Greisinnen von einer todesmutigen bundesrepublikanischen Justiz dafür vor Gericht gestellt wurden – über die deutschen Täter des Holocaust weiß man viel. Christopher Brownings Buch „Ganz normale Männer“ über den Einsatz eines Polizeibataillons aus Hamburg in Polen ist eines der bekanntesten Beispiele aus der kaum überschaubaren Forschungsliteratur dazu.

Anders ist es mit den nichtdeutschen Tätern. Jasenovac in Kroatien war das größte Todeslager des Zweiten Weltkriegs, das nicht von Deutschen betrieben wurde. Knapp 48.000 Serben, etwa 16.200 Roma, mehr als 13.000 Juden und auch fast 5400 Kroaten kamen in dem Lagerkomplex ums Leben. Insgesamt wurden im „Unabhängigen Staat Kroatien“ der kroatischen Faschisten, die sich „Ustascha“ („Aufständische“) nannten, zwischen 1941 und 1945 um die 350.000 Menschenleben ausgelöscht. Über die Haupttäter ist einiges bekannt. Über Dinko Šakić etwa, den Kommandanten von Jasenovac. Auch über seine Frau Nada Šakić, die ein Frauenlager leitete. Das Ehepaar war nach dem Krieg wie mehr als 7000 andere kroatische Faschisten über Italien nach Argentinien geflohen. Erst 1998 wurden sie verhaftet und nach Kroatien überstellt.

Ausschließlich Freiwillige

Über den Prozess gegen Dinko Šakić (seine Frau wurde nie angeklagt) berichteten auch ausländische Medien, so unter der Überschrift „Kriegsverbrecher mit reinem Gewissen“ am 22. März 1999 die F.A.Z. Šakić wurde in Zagreb zu zwanzig Jahren Haft verurteilt und starb 2008. Vjekoslav Luburić, ein anderer ehemaliger Lagerkommandant, floh nach Spanien und wurde dort 1969 getötet, mutmaßlich von einem jugoslawischen Agenten – ein Vorfall, der damals ebenfalls kurz durch die westliche Medienwelt flackerte. Miroslav Filipović, ein von seinem Orden ausgestoßener ehemaliger Franziskaner, der kurzzeitig die Kommandogewalt im KZ Jasenovac innehatte, wurde 1946 in Jugoslawien gehängt.

Doch über die „ganz normalen Männer“ der kroatischen Vernichtungspolitik – das einfache Wachpersonal, die kleinen Gelegenheitsfolterknechte, Spitzel, Polizisten und sonstige Schergen – ist bisher wenig bekannt. Wer waren die Mörder der Ustascha-Bewegung, wie war ihre soziologische Struktur? Darüber hat der dänische Historiker Emil Kjerte dieser Tage einen Vortrag am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien gehalten. „Es gibt vergleichsweise wenig Forschung über nichtdeutsche Holocaust-Täter“, begründete der Historiker einleitend seine Motivation, die ihn auch dazu brachte, Kroatisch zu lernen. In seiner Forschung ging er mehreren Kernfragen nach: Was waren die geographischen und sozialen Hintergründe der Täter von Jasenovac? Wann und wie traten sie den Organisationen der Ustascha bei? Hatten sie schon vor Jasenovac Gewalt ausgeübt oder erfahren? Gab es einende biographische Spezifika?

Im sozialistischen Jugoslawien, so Kjerte, habe die staatliche Geschichtsschreibung zu „simplifizierenden Por­träts“ der Täter geneigt. Ihnen wurde fehlendes Klassenbewusstsein unterstellt. Kjerte wirft einen genaueren Blick auf die etwa 2500 Köpfe starke, ausschließlich aus Freiwilligen bestehende Wachmannschaft von Jasenovac, die nicht allein in den Lagern eingesetzt war, sondern auch und zeitweilig vor allem mit mobilen Trupps Massaker in den serbisch bewohnten Orten der Region beging. Kaum überraschend kommt er zu einem differenzierteren Bild.