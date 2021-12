Holocaust-Debatte : Von Warschau nach Wembley

Londoner Wembley-Stadion, Juni 2020: Vor dem Achtelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen England ging die deutsche Nationalmannschaft gemeinsam in die Knie. Sie schloss sich damit einer breiter werdenden Bewegung von Sportlern an, die mit dieser Geste öffentlichkeitswirksam gegen Rassismus Stellung nehmen. Begonnen hatte die Bewegung mit dem nordamerikanischen Football-Spieler Colin Kaepernick 2016. Aus Protest gegen die Unterdrückung von Schwarzen und anderen People of Color kniete Kaepernick nieder, während vor den Spielen seiner Mannschaft die amerikanische Nationalhymne ertönte. Donald Trump verunglimpfte ihn als „Hurensohn“ und Landesverräter. Kaepernick knüpft bewusst an die Erinnerung an die Sklaverei an. Inzwischen ist er zu einem Symbol der Bürgerrechtsbewegung geworden. Diese Form, auf Diskriminierung aufmerksam zu machen, hat zahlreiche Sportarten in vielen Ländern erreicht.

Die Aktion der „Mannschaft“ stand mithin in Verbindung mit transnationalen Medienereignissen. In Deutschland erinnert die Geste aber zugleich an einen anderen berühmten Kniefall: Im Dezember 1970 ging Bundeskanzler Willy Brandt am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos in die Knie. Brandt propagierte eine neue „Ostpolitik“, aber hiermit zeigte er vor allem Demut gegenüber den jüdischen Opfern. Seine Geste wurde vor allem in der Bundesrepublik stark – und zunächst keineswegs einmütig – rezipiert. Seitdem ist das Foto vom knienden Bundeskanzler weltweit zu einem Sinnbild der deutschen Vergangenheitsbewältigung geworden.