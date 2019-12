Debatte um Hohenzollern : Vier Gutachter, ein Kronprinz und die nationale Diktatur

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Besitztümer des preußischen Adels im Machtbereich der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet. Im Jahre 1990, nach der Wiedervereinigung, kam daher die Frage auf, ob die Bundesrepublik mit den Enteignungen durch die Sowjetunion ebenso verfahren sollte wie mit den Enteignungen von Privatbesitz durch die DDR-Regierung seit 1949 – nämlich mit der Rückgabe an die ursprünglichen Eigentümer. Im Einigungsvertrag von 1990 wurden die Enteignungen durch die sowjetische Besatzungsmacht jedoch als rechtsgültig anerkannt; allerdings wurden den Erben Entschädigungen in Aussicht gestellt. 1994 wurde eine solche Entschädigung im Ausgleichleistungsgesetz an die Voraussetzung gebunden, dass die Antragsteller nicht „dem nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System erheblichen Vorschub geleistet“ hätten.

Dieser Passus wurde zum Kernpunkt einer langen politischen und juristischen Auseinandersetzung, als auch das „Haus“ Hohenzollern vor einigen Jahren die Rückgabe zahlreicher einstiger Besitztümer, darunter mehrere Schlösser, von der Bundesrepublik beziehungsweise den betroffenen Bundesländern verlangte. Es ging dabei um die Frage, ob die Angehörigen der Familie Hohenzollern, vor allem die Söhne des einstigen Kaisers Wilhelm II. und im Besonderen der einstmalige „Kronprinz“ Wilhelm, in den Jahren vor und nach 1933 den Nationalsozialisten erheblichen Vorschub geleistet hätten.

Sympathie und Unterstützung für Hitler

Um diese Frage zu klären, beauftragte der derzeitige Sprecher der Familie Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, den Historiker Christopher Clark von der Universität Cambridge mit einem Gutachten. Zweifellos, so Clark in seinem knappen Statement, habe der einstige Kronprinz Wilhelm bei zahlreichen Gelegenheiten seine Sympathie und Unterstützung für Hitler und die Nationalsozialisten zum Ausdruck gebracht. So habe er bei der Reichspräsidentenwahl im April 1932 in einer öffentlichen Stellungnahme erklärt, er werde, da er eine geschlossene nationale Front für unbedingt notwendig halte, im zweiten Wahlgang Adolf Hitler wählen. Im gleichen Monat habe er Reichswehrminister Groener aufgefordert, das kurz zuvor erlassene Verbot von SA und SS aufzuheben, denn diese Einheiten stellten „ein wertvolles menschliches und militärisches Potenzial“ dar, das man im Falle einer zukünftigen militärischen Auseinandersetzung mit Polen dringend brauchen werde.

Clark führte noch eine Reihe weiterer Argumente dafür an, dass Wilhelm den Nationalsozialisten nahestand. Dies alles, so Clark, bestätige, „dass Kronprinz Wilhelm ein Mann von reaktionärer Gesinnung und zur Zusammenarbeit mit Rechtsextremen bereit war, ein Mann am rechten Rand des politischen Spektrums“. Allerdings seien seine politischen Interventionen zum einen wenig erfolgreich gewesen, zum anderen sei es ihm vor allem um eigene Interessen gegangen. „Von den realen Intrigen, die den Weg für die Bildung einer Regierung Hitler ebneten, war er weit entrückt.“ Wilhelm, so erklärte Clark auch später in Interviews, sei als Person wie als Politiker zu unbedeutend gewesen, als dass er den Nationalsozialisten „erheblichen Vorschub“ hätte leisten können.

Bewunderung für Mussolinis Faschismus

Nach diesem Gutachten, das den Anspruch der Hohenzollern auf Rückgabe im Effekt bestätigte, beauftragte die staatliche Seite ihrerseits zwei Historiker als Gutachter, den Preußen-Spezialisten Peter Brandt (Hagen) und den in Edinburgh lehrenden Stephan Malinowski, der das einschlägige Buch zum Verhältnis des deutschen Adels zum Nationalsozialismus geschrieben hat.