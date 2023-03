Seit 2014 klagt Georg Friedrich von Preußen in Potsdam gegen den Staat. Jetzt kündigt er an, die Klage zurückzuziehen. Kommen der Bund und die Hohenzollern wieder ins Gespräch?

Für den morgigen Donnerstag hat Georg Friedrich von Preußen zu einer Pressekonferenz in Berlin eingeladen. Dort sollen „neueste Forschungen zur Geschichte des Hauses Preußen im 20. Jahrhundert“ vorgestellt werden. Zu den eingeladenen Experten gehören die Historiker Peter Brandt und Lo­thar Machtan, der ehemalige Ministerialbeamte Ulrich Schlie und der an einer Berliner Privathochschule lehrende IT-Experte Frank Passing. Man darf gespannt sein, welche neuen Er­kennt­nisse über die Hohenzollern und ihre Rolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus dieses bunt ge­mischte Po­dium präsentieren wird.

Schon heute hat Georg Friedrich allerdings die seit Langem spannendste Neuigkeit in der Hohenzollerndebatte verkündet. „Als Chef des Hauses Hohenzollern“, erklärte er in ei­nem sehr untertänig geführten Interview der „Welt“, verzichte er auf Kunstwerke und Ausgleichszahlungen für Immobilien, die nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone aus dem Be­­sitz seiner Familie enteignet wurden. Dabei gehe es um Objekte, für deren juristische Zuordnung die Frage relevant sei, ob sein Urgroßvater Wilhelm von Preußen dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe. Deren Zahl gibt der Hohenzollern-Chef mit „rund 4000“ an.

Ein Mann wie Wilhelm ist nicht „traditionsstiftend“

Damit teilt der Patriarch des „vormals regierenden Preußischen Kö­nigs­hau­ses“, wie es sich selbst nennt, der Öffentlichkeit zwei Din­ge mit. Zum einen scheint er nicht mehr da­ran zu glauben, die beiden beim Verwaltungsgericht Potsdam an­hän­gigen Klagen, mit denen er so­wohl Rückgaben als auch Entschädigungen nach dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 erstreiten will, zu einem er­folg­reichen Abschluss bringen zu können. Zwar sei für ihn „nicht eindeutig nachweisbar“, dass sein Vorfahre den Nazis „Vorteile verschafft“ habe, aber ein Mann wie Wilhelm könne gleichwohl für die Hohenzollernfamilie nicht „traditionsstiftend“ sein.

Die zweite Mitteilung richtet sich an die Politik. Die angedeutete, wenn auch noch nicht vollzogene Einstellung des Potsdamer Verfahrens verbindet Georg Friedrich mit der Einladung, sich außergerichtlich über zwei andere „Komplexe“ einstiger ho­hen­zol­ler­scher Besitztümer zu verständigen. Neben jenen gut hundert Kunstwerken aus dem Familieneigentum, die sich als Dauerleihgaben in den Sammlungen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten befinden, geht es dabei um es dabei um mehrere tausend Objekte, die nie offiziell enteignet wurden, weil sie etwa als Kriegsbeute von der Roten Armee geraubt und später an die DDR restituiert wurden. Ein großer Teil von ihnen dürfte aus dem ehemaligen Hohenzollernmuseum im Schloss Monbijou stammen, dessen Bestände im Familienbesitz blieben, obwohl das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Schloss ab 1926 dem deutschen Staat gehörte.

Claudia Roth ist wieder gesprächsbereit

Über diese Schätze, die nicht nur in den Museumsräumen der Schlösserstiftung, sondern auch in Häusern der Staatlichen Museen Berlin und im Deutschen Historischen Museum ausgestellt sind, will Georg Friedrich mit dem Bund und den betroffenen Ländern verhandeln. Zwar spricht er diese Ab­sicht nicht offen aus. Doch die Botschaft seines Interviews wurde von den Politikern, an die sie gerichtet war, sofort verstanden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die die Wiederaufnahme der Gespräche mit den Hohenzollern von deren Klageverzicht abhängig ge­macht hatte, sagte dem „Spiegel“, sie werde nun auf ihre Kolleginnen in Berlin und Brandenburg zugehen, um eine Lösung im In­ter­esse öffentlicher Einrichtungen zu finden. Die brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle erklärte ih­rerseits, sie hoffe auf eine Klärung der Eigentumsfragen „ohne Ge­rich­te, oh­ne Drohungen“. Und in Berlin dürfte die neue schwarz-rote Ko­ali­tions­regierung ohnehin zur Annäherung an Georg Friedrich geneigt sein.

Damit bahnt sich, knapp vier Jahre nach Bekanntwerden jenes Forderungskatalogs der Hohenzollern, zu dem neben dem Wunsch nach Mitsprache bei Ausstellungsprojekten das Verlangen nach Wohnrecht in Mu­se­ums­schlös­sern ge­hör­te, eine Fortsetzung der seinerzeit ergebnislos vertagten Ausgleichsverhandlungen mit Preußens Erben an. Nur dass die Ge­sprä­che jetzt unter Beobachtung stehen. Ei­n Klüngeln von Amtsträgern und An­wälten wie vor 2019 darf es nicht mehr geben. Das hat nichts mit dem Verhalten der Hohenzollern im Nationalsozialismus zu tun. Ein transparentes Verfahren liegt im staatlichen Interesse der Bundesrepublik, der wahren Nachfolgerin des preußischen Königshauses.