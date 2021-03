Hohenzollern kritisieren SPSG : Nicht preußisch genug?

Aktualisiert am

Der Chef der Hohenzollern-Familie kritisiert die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten für ihr Ausstellungsprogramm: Darin fehle der „historische Bezug“. Was ist dran am Vorwurf des unpreußischen Programms?

Zentraler Schauplatz für die Ausstellungen der Schlösserstiftung: Schloss Charlottenburg in Berlin Bild: dpa

Georg Friedrich von Preußen hat der „Märkischen Oderzeitung“ ein Interview gegeben. Der Chef des Hauses Hohenzollern äußere sich „erstmals im Streit um Entschädigung und gibt Fehler zu“, schreibt die Zeitung über den Text des Gesprächs, das mit einem Foto Georg Friedrichs im offenen Hemdkragen in einem Flur voller Stiche und Kunstdrucke illustriert ist. Tatsächlich drückt der Befragte in einer der Antworten sein Bedauern darüber aus, „dass es uns nicht gelungen ist, mehr und früher mit allen Beteiligten zu sprechen“, die zu den Ansprüchen seiner Familie an den deutschen Staat Stellung genommen haben.

Allerdings gebe es „so etwas wie eine Fundamentalopposition“ und eine „Verweigerungshaltung“, etwa bei den Historikern Süß und Malinowski, die sich nicht mit Gerichtsentscheidungen zufriedengeben wollten, „die zu meinen Gunsten ausgingen“. So weit, so weitgehend bekannt.