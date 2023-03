Aktualisiert am

Edward Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds, gilt als Begründer des Begriffs PR, Public Relations. Ende der 1920er Jahre hatte sich Bernays im Auftrag der amerikanischen Tabakindustrie bemüht, den Anteil weiblicher Raucher zu erhöhen. Mit groß angelegten Interventionen bei Modezeitschriften und Medien sollte das Dunkelgrün der Lucky-Strike-Packungen zur Mo­de­far­be für junge Frauen gemacht werden.

Auf der 5th Avenue liefen bei Showveranstaltungen junge Topmodels in grünen Kleidern zigarettenrauchend vor Starfotografen auf und ab. Rauchen, so hieß es auf millionenfach gedruckten Plakaten, sei gut für den Rachen, halte schlank und sei Ausdruck einer modernen, emanzipierten und sportlichen Jungweiblichkeit. Für Zigaretten wurde ein neuer Begriff kreiert: „torches of freedom“, Fackeln der Freiheit.