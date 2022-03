Hohe Energiepreise : So geht es auch ohne Privatauto

Mehr als 200 Shuttlebusse der Volkswagen-Tochter Moia sind in Hamburg schon im Einsatz – in wenigen Jahren sollen es mehrere Tausend sein, ohne Fahrer. Bild: Lucas Wahl

Beobachtet man auf der Rückseite des Hamburger Hauptbahnhofs den Verkehr, kann man innerhalb von fünfzehn Minuten die folgende Statistik erheben: Außer Dutzenden herkömmlichen Fahrzeugen ziehen fünf Taxis, die hier einen zentralen Standplatz haben, drei emissionsfreie Busse, zwei Paketdienst-Transporter, ein Elektroroller, ein Polizeiwagen, ein Share-Auto und zwei goldfarbene vollelektrische Shuttlebusse vorüber. Letztere gehören zur Flotte von Moia, einem Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns. Bisher gibt es sie nur in Hamburg und Hannover, das soll sich aber ändern.

Hamburg bezeichnet sich als „Reallabor für digitale Mobilität“ und ist dafür schon mit 20 Millionen Euro vom Bund gefördert worden. Bis zum Jahr 2025 will die Stadt europaweit als erste autonom fahrende, vollelektrische Sammeltaxis anbieten. On-Demand-Ridepooling heißt das dahinter stehende Konzept, es bündelt Fahrten von Personen, die in eine ähnliche Richtung wollen. Um die Verkehrswende in der Stadt zu bewerkstelligen und möglichst viele der knapp 800.000 Privatautos zu ersetzen, so das erklärte Ziel der Metropole, müssten Tausende dieser Sammelbusse allein in der Hansestadt unterwegs sein. In der aktuellen Probephase stehen Hamburg 500 Moia-Busse zur Verfügung, wegen der Pandemie sind derzeit aber nur etwas mehr als 200 im Einsatz.