30. September 2021

Text: ANNO HECKER

Fotos: JOANNA WZOREK





Tokio, im Juli. 11.000 Athleten aus aller Welt sind zu den Sommerspielen nach Japan gekommen. Kleine, große, kräftige und schmächtige, manche gewaltig wie Kolosse, andere feingliedrig, als würde sie schon ein leichter Wind hinwegblasen, wie eine Böe Federn tanzen lässt. Eines ist ihnen allen gemein. Alle haben ihre Körper optimiert.

Das Treffen der Jugend der Welt ist die größte Leistungsmesse des Sports auf Erden. Seit der Wiederaufführung der Olympischen Spiele in der Moderne, 1896 in Athen, ist der Traum von jungen Menschen, einmal den Olymp zu besteigen, stetig gewachsen. Nichts bleibt unversucht, Gold in den Blick zu bekommen. Und so haben sich Sportler über die Jahrzehnte in den Wettbewerb hineingesteigert. Mit immer mehr Training. Das sieht man auf den ersten Blick. Die Schwerathleten, was für ein Paradoxon, in der Leichtathletik, Abteilung Wurf: Zweimetermänner mit Diskus. Einen gewaltigen Oberkörper, der Bizeps auf dem Oberarmknochen, im Volksbewusstsein der Männlichkeitsmuskel, wenn er denn schön hervorspringt, so groß wie zwei Fäuste. 110-Kilo-Typen. Oder bei den Schwimmern der Latissimus dorsi, wie er rechts und links am Rücken herausgewachsen ist, wie Flügel.