Historische Corona-Analogien : Auch Deutsche unter den Opfern

Es ist nicht davon auszugehen, dass Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nicht wusste, was er sagte, als er jetzt im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“ erklärte, der Bundesrepublik stünde „wohl das härteste Weihnachten“ bevor, „das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben“. Und genauso wenig ist davon auszugehen, dass die drei Journalisten, die Laschet befragten, nicht wussten, was sie taten, als sie den Ministerpräsident an dieser Stelle eben nicht unterbrachen. Ihn eben nicht baten, über die Dimension dieser Wortwahl noch mal nachzudenken, den Maßstab, den Laschet damit etablierte – das Härteste, die Nachkriegsgenerationen.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass dieses Interview nicht von der Redaktion gründlich gelesen worden wäre, bevor es Laschet zur Autorisierung bekam, wie es journalistische Praxis ist. Einer der drei Journalisten, Robin Alexander, griff genau diesen Satz heraus, um das Interview auf Twitter zu bewerben.