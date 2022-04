Umgang mit Russland : Zwischen Bestialisierung und Unterwerfung

Der Krieg geht gegen Barbaren und Kriegsverbrecher. So äußerte sich kurz nach Kriegsbeginn am 8. August 1914 der französische Philosoph Henri Bergson, Präsident der Académie des Sciences Morales et Politiques: „Der begonnene Kampf gegen Deutschland ist der eigentliche Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei.“ Ähnlich aggressive Töne in Frankreich und Großbritannien, aber auch aus neutralen Staaten, folgten zuhauf. Die deutschen Gelehrten, die sich bis dahin Wertschätzung erfreut hatten, reagierten darauf bestürzt und einigermaßen hilflos. So versuchte der Philosoph Rudolf Eucken, immerhin der zweite deutsche Literaturnobelpreisträger, den Barbarenvorwurf an die Adresse der Feinde zurückzugeben. Er stellte den deutschen Kampf gegen den russischen „asiatischen Despotismus“ in die Kontinuität europäischer Freiheitskämpfe, wie sie die Griechen gegen die Perser und das europäische Mittelalter gegen die Hunnen und Mongolen ausgefochten hätten. Erfolg waren dieser Antwort und anderen Repliken wie dem Manifest 93 führender deutscher Intellektueller („An die Kulturwelt!“), das Vorwürfe gegen die deutsche Kriegsführung bestritt, kaum beschieden.

Die Legende von abgehackten Kinderhänden

Nach dem Bruch der belgischen Neutralität und dem deutschen Einmarsch hatte sich die moralisch aufgeladene Kritik zur Hasspropaganda verschärft. Die deutschen „Hunnen“ wurden als Bestien und Kriegsverbrecher gezeichnet, an deren Spitze der Weltfeind in Gestalt des Kaisers stehe. Das Vorrücken der deutschen Armeen musste laut Schlieffen-Plan zügig vorangehen, sollten die Umfassung der französischen Streitkräfte und eine rechtzeitige Verlegung von Truppen nach Ostpreußen gelingen, wo die russischen Armeen eingefallen waren.