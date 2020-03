Populisten gegen Experten : Der Herr Fachmann hat also wieder versagt?

Es wurde ausdrücklich ein Fachmann verlangt. Vor hundert Jahren, am 8. März 1920, übersandte der Preußische Staatskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung Herbert von Berger dem sozialdemokratischen Reichskanzler Gustav Bauer einen Bericht zum „Stand der Rechtsbewegung“. Diese sei gedanklich gewappnet für den Fall des Rücktritts von Reichsfinanzminister Erzberger, der wegen eines Verleumdungsprozesses erwartet wurde: Ihre „Führer“ träten „mit der Ansicht hervor, dass es notwendig ist, dass die Regierung, ohne Rücksicht auf die parteipolitische Lage, Männer zur Regierungsarbeit heranzieht, die in genügender verwaltungsgemäßer und sonstiger praktischer Erfahrung die Gewähr für positive Leistung bieten“. Die Presse kolportierte, dass tatsächlich eine Kabinettsumbildung unter Heranziehung von „Fachleuten“ erwogen werde.

Die gleichgerichtete Ansicht, allerdings mit ausdrücklicher Rücksicht auf die parteipolitische Lage, äußerte der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke fünf Tage nach der Landtagswahl vom 27. Oktober 2019 in einem Schreiben an seinen FDP-Kollegen Thomas Kemmerich. Höcke bot CDU und FDP, „eine von unseren Parteien gemeinsam getragene Expertenregierung“ an. Seine Partei wolle ihre „staatspolitische Verantwortung“ wahrnehmen; auch die anderen „bürgerlichen Parteien“ sollten im Sinne der „Besonnenheit“ handeln.

Große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt der Brief erst drei Monate später, nachdem sein Empfänger dank den Stimmen der AfD-Fraktion zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. Nun fand ihn auch Caspar Hirschi, Professor für Geschichte an der Universität St. Gallen, in seinem elektronischen Postfach vor, der wegen seines bei Matthes & Seitz verlegten Buches „Skandalexperten – Expertenskandale“ den Status eines Experten für Experten genießt. Hirschi stellte diese Episode jetzt an den Anfang des Vortrags, den er in Halle bei der Leopoldina, der deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften, über den „politischen Antagonismus“ von „Experten und Populisten“ hielt.

Das Erbe des Obrigkeitsstaats

Soll man sich darüber wundern, dass der Erzpopulist Höcke eine Übertragung der Macht im Land an Experten ins Spiel brachte, also an fachkundige Spezialisten, von denen sich seine Partei doch partout nichts sagen lassen möchte, wenn es etwa ums Klima geht? Hirschi klassifizierte Höckes Vorschlag als „Finte“. Wenn er damit ein Moment von Unehrlichkeit benannte, so wollte er nicht die Hypothese aufstellen, der Agitator und Gefühlspolitiker glaube gar nicht an wissenschaftlichen Sachverstand als Qualifikation für die Regierungsgeschäfte. Auf Höckes persönliche Überzeugung kommt es hier gar nicht an.

Die aus dem Obrigkeitsstaat überkommene Bereitschaft, Sachlichkeit und Parteizugehörigkeit in einen Gegensatz zu bringen, ist in Deutschland immer noch so stark, dass der Ruf nach einer Regierung der Fachleute nicht in jedermanns Ohren unseriös klingt. Das bewiesen einzelne ältere Herren aus dem Publikum in Halle, die wohl nicht zu den Mitgliedern der Leopoldina gehören, mit kritischen Nachfragen zu Hirschis Kommentierung der Politik im Nachbarland Sachsen-Anhalt.

Mit dem Begriff der Finte bezeichnete Hirschi den Operationsmodus einer spielerischen Politik, in der Taktik und Strategie zusammenfallen. Höcke durfte bei Absendung des Briefs an Kemmerich kalkulieren, dass für ihn die Sache nur gut ausgehen konnte. Im wahrscheinlichen Fall der Ablehnung des Angebots konnte er seinen Gegnern Verrat am „bürgerlichen“ Primat des Sachverstands vorwerfen. Im sehr unwahrscheinlichen Fall der tatsächlichen Bildung einer Regierung aus Parteilosen hätten die Parteien ihre Unfähigkeit zur Regierungsbildung und damit einen Hauptpunkt der Propaganda der AfD selbst ratifiziert.

Der Beamte vom Typ Maaßen

Mit Kemmerichs Annahme der Wahl ergab sich für Höcke der Glücksfall, dass beide Szenarien zusammentrafen. In den 23 Stunden vor der Ankündigung seines Rücktritts spielte Kemmerich öffentlich mit dem Gedanken an die Berufung von überparteilichen Ministern als den einzigen Ausweg.

Von der Finte ist oft synonym mit dem Bluff die Rede, der auffliegen muss. Hirschi äußerte die Vermutung, dass sich in Thüringen nicht genug Experten von Höckes Gnaden gefunden hätten. Er meinte Wissenschaftler: In seinem Buch zeigt er, wie sich das Rollenbild des Experten auf den öffentlich sichtbaren, prominenten Wissenschaftler verengt hat. Vor hundert Jahren dürfte die Rechtsbewegung mit den Fachleuten noch in erster Linie Beamte gemeint haben. Auch dieser Typus von alternativem Regierungspersonal ist in Person von Hans-Georg Maaßen indes wieder aktiv.

Laut Hirschi darf man nicht darauf vertrauen, dass sich die AfD mit ihrer unsachlichen Kritik an der Wissenschaft unglaubwürdig gemacht hat. Von der Wissenschaft wird die Bereitstellung von Expertise erwartet: Politikberatung ist eine Aufgabe der Leopoldina. So war Hirschis Lehre auch an den Gastgeber adressiert: Die Wissenschaft muss etwas dafür tun, dass man sie nicht mit einem Sprachrohr der Politik verwechselt. Eine Expertenregierung sollte schon deshalb unverlockend sein, weil Experten sich normalerweise streiten.