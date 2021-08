Was zieht so viele Russen nach Berlin?

Hippe Hauptstadt : Was zieht so viele Russen nach Berlin?

Irina Yakutenko ist Molekularbiologin und Wissenschaftsjournalistin, ihr aktuelles Buch „Das Virus, das die Welt zerbrach“ machte sie in Russland zu einer gefragten Expertin zum Thema Covid-19. Doch die 37- jährige Autorin lebt nicht in Russland, sondern in Berlin- Friedrichshain. Man könnte meinen, sie sei ein typisches Mitglied der bunten Berliner Expat-Community mit ihren interessanten Jobs und coolen Projekten. Da gibt es aber einen Unterschied: Sie kam nach Deutschland vor drei Jahren, um hier zu bleiben, weil sie in ihrem Heimatland für sich und ihre Familie keine Zukunft mehr sah. Und das macht sie zum Teil einer anderen Gruppe, die gerade schnell an Sichtbarkeit gewinnt: politisch motivierte Migranten aus Russland.

Politische Migration sei generell ein schwer zu erfassendes Phänomen, sagt die Soziologin Daria Skibo, 31, seit zwei Jahren in Deutschland. Man habe keine zuverlässigen Daten, um wie viele Menschen es sich handelt, aus welchen Gründen sie genau kämen und welche Kanäle sie nutzten, um in Deutschland zu bleiben. Immer mehr Russen hätten durchaus einen Anspruch auf Asyl: Sie wurden verfolgt, weil sie zum Beispiel an Protesten teilgenommen haben, bei kritischen Medien oder NGOs arbeiteten, sich zivilgesellschaftlich engagierten oder wegen ihrer von der staatlich verordneten Norm abweichenden Sexualität. Einige beantragen tatsächlich Asyl, doch deren Zahl ist vergleichsweise gering, gemessen an den circa 10.000 Menschen, die jährlich aus der Russischen Föderation nach Deutschland zuwandern. 2019 stellten 3145 russische Bürger einen Asylantrag, 472 wurden angenommen, etliche nach jahrelangem Warten, Ablehnung und Revision. Alle, die es sich leisten können, sagt Skibo, würden einen anderen Weg wählen: „Wer besser gebildet und vernetzt ist, gut Deutsch oder Englisch spricht, Geld hat oder Verwandte in Deutschland, stellt keinen Asylantrag.“

„Für mich fing es im Jahr 2011 an“

Eine vermutlich viel größere Gruppe bilden diejenigen, die sich bedroht fühlen, aber noch keine konkrete Verfolgung erlebt haben. „Sie wissen“, sagt Skibo, „dass der Genosse Major sie bereits im Visier hat“ – eine seit der Sowjetzeit gängige Metapher für den repressiven Staat. Immer mehr Leute kennen jemanden, der bereits verhört, verhaftet, verurteilt oder zum ausländischen Agenten erklärt wurde, eine Hausdurchsuchung erlebt, seine Arbeit oder den Studienplatz aus politischen Gründen verloren hat. Das beeinflusst die Stimmung und beschleunigt Abwanderungspläne.

Inspirationen und Denkanstöße für die Welt von morgen F.A.Z. Quarterly: das vorausdenkende Magazin für die Visionen und Ideen unserer Zukunft Hier mehr erfahren

„Für mich fing es im Jahr 2011 an“, sagt Irina Yakutenko. „Nach den Massenprotesten gegen gefälschte Wahlen.“ Sie war Wissenschaftsredakteurin bei dem damals führenden unabhängigen Onlinemedium Lenta.ru. Die Redaktion kam auf die Idee, Journalisten aus allen Ressorts als Reporter einzusetzen, und so saß sie tagein, tagaus in Gerichtssälen, um über Prozesse gegen Protestteilnehmer zu berichten. Wobei Teilnehmer in solchen Prozessen nicht immer wörtlich zu nehmen ist: Ein Bekannter von ihr sei angeklagt worden, obwohl er gar nicht bei der Demo war. Er habe Beweise seiner Unschuld zusammengetragen, doch der Richter habe sich die Unterlagen nicht einmal angeschaut und eine empfindliche Geldstrafe verhängt. Der Bekannte, der inzwischen auch im Ausland lebe, sei geschockt gewesen, Yakutenko nicht wirklich: „Natürlich habe ich schon gewusst, dass so etwas passiert, aber es macht einen ganz anderen Eindruck, wenn du es mit deinen eigenen Augen siehst.“ Im Jahr 2014 wurde die Redaktion von Lenta.ru wegen der nicht linienkonformen Ukraine-Berichterstattung zerschlagen. Die Linie war damals wie jetzt: Hetze. Ein Teil der entlassenen Journalisten gründete ein neues Medium, Meduza, mit Redaktionssitz in Lettland. Im Mai 2021 wurde Meduza in Russland zum „ausländischen Agenten“ erklärt und so von allen Werbeeinnahmen aus Russland abgeschnitten.