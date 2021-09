Petition für Afghanistan : Wir dürfen sie nicht im Stich lassen

In einem offenen Brief appellieren mehr als achtzig Intellektuelle und Künstler und Künstlerinnen an Kulturstaatsministerin Monika Grütters, sich persönlich dafür einzusetzen, die deutsche Schutzzusage auf afghanische Kulturschaffende auszuweiten. „Sie waren unsere kulturellen Ortskräfte und sind jetzt auf unseren Schutz und unsere Solidarität – nicht nur in Worten – angewiesen“, schreiben die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner in ihrer am Dienstag in einer Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Petition.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



„Tausende afghanische Aktivisten, Journalisten und Kulturschaffende, unter ihnen Filmemacher, Fotografen, Autoren, Künstler und Theaterleute, haben in den letzten 20 Jahren dazu beigetragen, die afghanische Zivilgesellschaft aufzubauen“, heißt es in dem offenen Brief. Diese seien mitunter von westlichen Institutionen ausgebildet und gefördert worden: „Jetzt, nach dem Abzug der westlichen Truppen und der Machtübernahme der Taliban, sind sie in akuter Lebensgefahr und von islamistischen Repressionen und Terror bedroht. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen!“.

Eine sichere Ausreise ermöglichen

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern die Kulturstaatsministerin auf, die deutsche Schutzzusage für die afghanischen Kulturschaffenden zu ihrer Sache zu machen und unverzüglich dabei zu helfen, diesem Personenkreis eine sichere Ausreise zu ermöglichen.