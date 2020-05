Schriftstellerin Hilary Mantel : Auch heute versteht jeder, was Ehrgeiz ist

Mrs Mantel, eigentlich sollten Sie in dieser Woche auf Lesereise in Deutschland sein. Stattdessen korrespondieren wir per E-Mail. Wie kommen Sie mit den Kontakteinschränkungen zurecht, die uns die Pandemie beschert? Können Schriftsteller besser mit Quarantäne umgehen als andere?

Schriftsteller langweilen sich nie – jedenfalls würde ich das von mir selbst sagen. Ich stehe in Kontakt mit Freunden und Kollegen auf der ganzen Welt und arbeite an der Bühnenfassung meines neuen Romans. Ich bin in Devon, mein Ko-Autor, der Schauspieler Ben Miles, ist in London. Da ich in Meeresnähe wohne, fühle ich mich nicht eingesperrt, mein Mann und ich können jederzeit hinaus an die frische Luft und an einem fast menschenleeren Strand spazieren gehen. Und ich habe Arbeit, die mir etwas bedeutet – ich weiß, dass ich geographisch und ökonomisch privilegiert bin.