Dass Mäuse keine Nutztiere sind und aus Ställen, Silos, Wohnhäusern und Garagen möglichst herausgehalten werden sollten, ist unbestritten. Die kleinen, selbst ausgewachsen nur zwanzig bis dreißig Gramm wiegenden Schadnager sind nur in Abbildungen niedlich, in der Wirklichkeit jedoch gefürchtet, nicht zuletzt weil sie und ihre Ausscheidungen Krankheiten übertragen, beispielsweise Trichinose oder Paratyphus. Jeder kennt Geschichten, in denen unvorsichtig in der Garage gelagertes Trockenfutter für Hunde Mäuse zur Party einlud. Geschichten, in denen sich die derart gut versorgte Großfamilie von Mus musculus rasant vermehrte, bis die Population auf die Nachbargaragen übergriff und der erste Porsche von innen vollständig zernagt war. Noch der Puppenwagen im Gartenhaus entließ, im kommenden Frühjahr an die Sonne geholt, beim Kissenaufklopfen eine unter Quieken flüchtende Mäuseschar.

Wie man dem Schicksal des Luxussportwagens ablesen kann, wird gerne Leder angefressen und mit Exkrementen verschmutzt, aber auch in Textilien und Papier schlagen die Nager ihre Zähne. Zu ihrer weltweiten Verbreitung hat die Landwirtschaft geführt. Die Allesfresser lieben Getreide und sind Kulturfolger. Ohnehin erstaunen ihre Anpassungsleistungen. Die winzigen Säugetiere können sogar in Kühlhäusern ihr Unwesen treiben. Schlau sind die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere auch. Hausmäuse, eine Untergattung der Muridae, der Langschwanzmäuse, legen nur wenn sie wild leben, Vorräte an. Wenn sie wissen, dass durch ihre Nähe zu menschlicher Zivilisation stets Nahrung in Reichweite ist, verwandeln sie sich selbst von der Ameise in die Grille.

Ein Löwe weiß, was sich gehört

Mit diesen gegensätzlichen Verhaltensweisen arbeitet bekanntlich die Fabel von der Stadt- und der Landmaus. Die eine ist frech, gierig und verwöhnt, die andere scheu, umsichtig und genügsam. In wenigen Fabeln darf die Maus ihr zerstörerisches Gebiss zum Guten einsetzen und eine für andere Tiere nützliche Rolle spielen. Die Romulus-Fabel erzählt vom Löwen und dem Fuchs, die beide in der Falle landen. Den Löwen befreit die Maus, weil er sich ihr gegenüber zuvor anständig benommen hatte. Der Fuchs hingegen hatte sie mit Hohn überzogen und darf sich nun, den Tod vor Augen, noch über die Kraft der Kleinen belehren lassen.

Abseits der Fabeln ist ihr literarischer Ruf legendär schlecht. Mäuse, die sich bis zu acht Mal pro Jahr fortpflanzen und dabei jeweils zwischen drei und acht Junge haben, lassen sich leicht zu besorgniserregend großen Verbänden hochrechnen. E.T.A. Hoffmann stilisiert sie zur Mausmonarchie und lässt den üblen König eine ganze Armee befehlen, die dem armen Nussknacker zu Leibe rückt. Ein wütend geschleuderter Pantoffel macht dem Spuk ein Ende. Wäre es doch auch in Wahrheit so leicht, sie zu vertreiben.