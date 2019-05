Herta Müller über Europa : Sie ersticken die Grundrechte

Herta Müller in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main, 2016 Bild: Felix Schmitt

Wenn man zu Herta Müller in die Wohnung kommt, sieht man in einem der Zimmer gleich Zeitschriften- und Katalogstapel und einen Tisch voller ausgeschnittener Wörter. Denn die 1953 in Nitzkydorf in Rumänien geborene Schriftstellerin, die seit 1987 in Berlin lebt und 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, sammelt Wörter für die Collagen, die sie neben ihren Romanen anfertigt. Gerade ist ein neuer Collagenband erschienen: „Im Heimweh ist ein blauer Saal“. Sie öffnet kleine Metallschubladen und lässt uns einen Blick hineinwerfen: „Hier sind sie!“, sagt sie und lacht. Sie könne mit dem Wörtersammeln einfach nicht aufhören.

In Ihrem neuen Collagen-Buch schreiben Sie im letzten Satz des Vorworts: „Denn Wortbesitz im Überfluss ist das Gegenteil von früher“. Früher, das sind die Diktatur in Rumänien, die Schikanen der Securitate. Ist Ihr Schreiben heute immer noch genauso sehr von diesem Früher bestimmt, oder ändert sich das?

Ich glaube, es ändert sich schon, aber es ist nicht so, dass es verschwindet. Zurzeit ändert es sich vielleicht auch wieder in die Ängstlichkeit hinein, weil es ja in Osteuropa jetzt wieder so viele Länder gibt, fast alle, in denen sich die Dinge zurückdrehen. In denen die Demokratisierung total stillsteht oder sogar ausgehebelt wird, die öffentlichen Medien kontrolliert werden und die Korruption um sich greift. Ich war vor einigen Tagen in Prag auf der Buchmesse. In Prag sind auch gespenstische Leute in der Regierung. In Ungarn spricht Herr Orbán von „illiberalen Demokratien“. Ich meine, das Wort „illiberal“ ist schon richtig, aber Demokratie gehört nicht dazu. Demokratie ist entweder liberal, oder sie ist keine. In Polen sitzt Herr Kaczyński, der vom Rücksitz her das Steuer hat und so tut, als wäre er es gar nicht. Und in Rumänien ist sowieso alles durcheinander, dass man gar nicht weiß, wer noch in Frage käme, um irgendwie das Land zu regieren, weil fast alle Korruptionsprozesse am Hals haben und auch deshalb auf Biegen und Brechen die Justiz aushebeln wollen, damit sie nicht ins Gefängnis müssen.

Und das erinnert Sie an früher?

Ja, man kriegt Angst. Wenn die Typen hart genug sind und die EU keine wirksamen Mittel hat, um das wirklich zu stoppen – sie spricht dann alle paar Monate irgendwelche Warnungen aus und ist besorgt, ja ... Aber denen, die dort regieren, ist es ziemlich egal, ob die EU besorgt ist.

In Rumänien soll gerade das Korruptionsrecht gelockert werden.

Es ist schlimmer, Korruption soll legalisiert werden. So etwas hat es noch nirgends gegeben. Es ist schrecklich, und man kann es nicht verstehen. Die Bevölkerung hat demonstriert, aber die Leute können ja nicht ständig auf die Straße. Jeder hat seinen Alltag, muss arbeiten gehen, täglich sein Privatleben organisieren. Das wissen die in der Regierung, sie verlassen sich darauf, dass die Menschen irgendwann nicht mehr genug Kraft haben, um ständig auf die Straße zu gehen. Die rumänische Regierung hat sich das Lautsein abgewöhnt, die machen es still. Und anders als über Ungarn und Polen wird über Rumänien leider viel zu wenig berichtet.