Neue „Barbie“-Modelle : Kennen Sie diese Frau?

Die Liste bedeutender Wissenschaftlerinnen, deren Leistungen sich ihre männlichen Kollegen als Verdienst anrechneten, wird immer wieder im Zusammenhang mit dem Kampf um Geschlechtergleichheit hervorgebracht. Sie reicht von Lord Byrons Tochter Ada Lovelace über die Physikerin Lisa Meitner und die Mikrobiologin Esther Lederberg bis zur Biochemikerin Rosalind Franklin.

Es ist ein Zeichen des Fortschritts auf diesem Gebiet, dass die Oxforder Vakzinologin Sarah Gilbert, die federführend an der Entwicklung des Astrazeneca-Impfstoffes mitwirkte, entschieden nicht dazugehört.

Sie ist in den vergangenen Monaten mit Würdigungen überschüttet worden. Die Forscherin wurde zur Dame des British Empire ernannt, mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis ausgezeichet und im Armani-Hosenanzug von „Vogue“ fotografiert als eine von fünfundzwanzig „visionären“ Britinnen , die das Jahr 2020 prägten. Als Sarah Gilbert im Juni das Tennisturnier in Wimbledon besuchte, spendeten die Zuschauer des Centre Courts stehenden Applaus.

Nun wird ihr die Ehre zuteil, als Barbie-Puppe verewigt zu werden. Neben der Darstellung der bebrillten, rothaarigen Forscherin in weißem Hemd und schwarzem Hosen­anzug hat der Spielzeughersteller Mattel, dessen Bemühungen um Vielfalt und Inklusivität in kalauernder Verwendung von „Makeover“ als „Wokeover“ bespöttelt worden sind, fünf andere Barbie-Rollenmodelle nach dem Vorbild von Corona-Frontkämpferinnen geschaffen: die brasilianische Biomedizinerin Jaqueline Goes de Jesus, die New Yorker Krankenschwester Amy O’Sullivan, die austra­lische Ärztin Kirby White, die wiederverwendbare Arztkittel entwickelte, sowie die Amerikanerin Audery Cruz und die Kanadierin Chika Oriuwa, die sich in der Pandemie gegen rassistische Diskriminierung eingesetzt haben.

Sarah Gilbert hofft, dass diese Puppen kleine Mädchen auf Berufe wie Vakzinologie aufmerksam machten, die sie noch nicht kennen, und sie motivieren, naturwissenschaftliche Karrieren einzuschlagen.