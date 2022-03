Putins Krieg : Mit politischer Romantik ist niemandem geholfen

Freiwillige nähen ukrainische Flaggen in Lwiw in der dritten Woche des Krieges. Bild: AP

Die Klassifizierung einer Gesellschaft als „postheroisch“ besagt nicht dasselbe wie die Diagnose, sie sei unheroisch. Un­heroische Gesellschaften können nicht über Nacht heroisch werden, postheroische durchaus. Das hat Karl Schlögel in seinem Essay „Bomben auf die Mutter der russischen Städte“ (F.A.Z. vom 12. März) verwechselt, als er dekretierte, die Rede vom „‚Anbruch eines postheroischen Zeitalters‘ (Herfried Münkler)“ sei „nur ein Zeichen von Ahnungslosigkeit, eine intellektuelle Pose“. Er mag sich damit trösten, dass er nicht der Einzige ist, der mit zeitdiagnostischen Begriffen Probleme hat und die Präfixe „post-“ und „un-“ nicht auseinanderzuhalten vermag. Die Unterscheidung ist indes unerlässlich, wenn man die Herausforderung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die Reaktion des Westens darauf verstehen will. Wer beides miteinander verwechselt, läuft Gefahr, politischer Romantik zu verfallen.

Postheroische Gesellschaften schauen zurück auf den letzten Krieg, der ihnen große Opfer abverlangt hat, und kommen dabei zu dem Ergebnis, dass sie Derartiges nicht noch einmal durchmachen wollen. In heroischen Gesellschaften dagegen ist die jüngere Generation, zumindest deren lautstarker Teil, erpicht darauf, es den Vorvätern gleichzutun und selbst in den Krieg zu ziehen, um als Helden zurückzukehren. Die Epoche dieser heroischen Gesellschaften war in Europa kurz: Eigentlich dauerte sie nur von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Davor waren nicht ganze Gesellschaften, sondern nur bestimmte Schichten einem heroischen Ethos verpflichtet: der Adel etwa, der daraus seinen Anspruch auf Reputation und Vorherrschaft ableitete. Mit dem revolutionären Sturz des Ancien Régime übernahm das Volk den Gestus der Heroizität. Man kann das heute noch in Text und Melodie der Marseillaise hören. In den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs ist diese Einstellung zerbröselt. Danach war erstmals das „Nie wieder“ zu hören. Es ist die Parole des Postheroischen.