Extinction Rebellion : Im Alltag sind sie im falschen Film

Haben Klimaproteste eigentlich noch eine Chance in Zeiten multipler Krisen? Jetzt erst recht, sagen die Aktivisten von Extinction Rebellion. Wie sieht das aus der Nähe aus, wenn sie sich in zivilem Ungehorsam üben?

An einem Tag im Herbst entscheidet Inti, 40 Jahre, Gesundheitswissenschaftlerin und fest angestellt, das Gesetz zu brechen. Sie kann nicht anders und muss auch gar nichts dafür tun. Nur stehen bleiben. Warten, bis die Polizei kommt. Und sich fragen: Bringt das was?

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Ein paar Stunden früher sitzen sieben Männer auf Bierbänken in Berlin-Mitte, im Invalidenpark, und sind nervös. Weil sie gleich losgeht, die Herbstrebellion, und weil sie vorher noch ein Adjektiv brauchen. Drum herum leuchtet Beton in der Sonne, und ein paar Meter weiter fahren frisch gewaschene Autos vorbei. Alle sieben haben die gleiche Telefonnummer auf dem Arm: Notfallnummer für die GeSa, die Gefangenen-Sammelstelle, falls sie in Gewahrsam kommen. Was niemand hofft.