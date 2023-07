Von Demonstrationen und Streiks versprach er sich nichts mehr: Wie Herbert Marcuse im Mai 1968 in Paris korrigieren musste, was er im November 1918 in Berlin gelernt hatte. Ein Gastbeitrag.

So eine Motorbootfahrt auf dem Canal Grande zur Besichtigung der berühmten Paläste ist schneller geschafft als die Vermittlung von Theorie und Praxis: Herbert Marcuse am 13. August 1968 vor seinem Hotel an den Fondamenta dei Tolentini in der Nähe des Bahnhofs. Er war aus Nizza nach Venedig geflogen. Bild: AP

Paris, 10. Mai 1968: Das Kolloquium zum hundertfünfzigsten Geburtstag von Karl Marx, zu dem die UNESCO eingeladen hat, endet am Nachmittag mit einem Appell: die Revolutionskonzeption zu revidieren. Es ist der in Kalifornien lehrende Philosoph Herbert Marcuse, der diese Forderung erhebt. Er sieht die Widersprüche zwischen den Klassen, trotz Fortexistenz der Klassengesellschaft, nicht mehr als grundlegend für die Transformation der Gesellschaft an.

Die Rolle des „wahren Weltproletariats“ falle den Völkern der „Dritten Welt“ zu. Aufgabe der Industriegesellschaften bleibe es, die Revolution durchzuführen. Es gelte daher, nach den Bedingungen für das „vitale Bedürfnis nach Revolution“ zu suchen. Einen revolutionären „Lebensnerv“ macht er in den „Außenseitern“, den „schwarzen Ghettobewohnern“ und den „Studenten“ fest. Er sieht in ihnen „Katalysatoren“ der kommenden Revolution. Die Vertreter der Kommunistischen Partei Frankreichs springen von ihren Sitzen auf, widersprechen vehement und klagen Marcuse an, ein Anarchist zu sein. So endet, wie „Le Monde“ titelt, das UNESCO-Kolloquium über Karl Marx mit einer Debatte über die Thesen von Herbert Marcuse. Er aktualisiere Marx, resümiert die Zeitung, und verbinde ihn mit den dringendsten politischen Problemen.