Bücher über Adenauer : Kälte und Würde

Aktualisiert am

Henry Kissinger würdigt Konrad Adenauer in einem Buch über Staatskunst, Uwe Tellkamp in seinem neuen Roman. Die Porträts sind unterschiedlich, aber provozieren eine Frage: Warum zögert man zu sagen, dass Adenauer der größte deutsche Staatsmann der vergangenen zweihundert Jahre war?

Die Neuerscheinungen dieses Jahres haben uns zwei bemerkenswerte Adenauer-Porträts gebracht. Das eine findet sich in Henry Kissingers voluminösem Buch „Staatskunst“ (Bertelsmann, 602 Seiten), das andere in Uwe Tellkamps noch umfangreicherem Roman „Der Schlaf in den Uhren“ (Suhrkamp, 905 Seiten).

Kissingers Buch trägt den Untertitel „Sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert“. Jede dieser Lektionen widmet sich einer herausragenden politischen Führungspersönlichkeit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, die nach der Namensnennung mit einer Art von Devise charakterisiert wird: „Charles de Gaulle: Die Strategie des Willens“; „Richard Nixon: Die Strategie des Gleichgewichts“; „Anwar el-Sadat: Die Strategie der Überwindung“; „Lee Kuan Yew: Die Strategie der Spitzenleistung“; „Margaret Thatcher: Die Strategie der Überzeugung“. Die erste Lektion aber heißt: „Konrad Adenauer: Die Strategie der Demut“.