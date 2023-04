Am Wochenende haben wieder Hunderte in Berlin gegen Verkehrsminister Volker Wissing demonstriert. Vor Wochen richtete sich die Wut von Fridays for Future und anderen noch gegen die Tatsache, dass der ihm unterstehende Verkehrssektor im Jahr 2022 die CO 2 -Minderungsziele des Klimaschutzgesetzes klar verfehlte, das Ministerium sich davon aber weitgehend unbeeindruckt zeigte. In der vergangenen Woche rief der Änderungsbeschluss zum Klimaschutzgesetz Empörung hervor, weil der Eindruck entstand, der Koalitionsausschuss wolle damit den Minister aus der direkten Schusslinie nehmen.

Bestand bisher die Verpflichtung für Bundesministerien mit Klimaschutzlücke, diese schnellstmöglich zu beseitigen, ist das nach den neuen Plänen der Ampel nicht mehr notwendig. Schnell greifende Gegenmaßnahmen wie das Tempolimit sind künftig nicht mehr in jedem Fall einzuleiten, sondern nur, wenn die CO 2 -Minderungsziele wiederholt gerissen werden und Lücken durch andere Sektoren nicht ausgeglichen werden können.

Sämtliche Klimaschutzorganisationen zeigten sich auch davon alarmiert, dass das eigentlich schon für Ende des vergangenen Jahres angekündigte Klima-Sofortprogramm nach den Koalitionskrisenverhandlungen überaus mager ausfiel. War im Vorfeld noch zwischen Grünen und FDP darüber gestritten worden, ob nun Limits, ein CO 2 -Preis auf Kraftstoff oder eine intelligente Mischung aus beidem die beste Maßnahme darstelle, zeigte sich am Dienstag zur allgemeinen Überraschung, dass nichts von alldem ins Auge gefasst wurde.

Toxische Kombination

Gerechtfertigt wurde dieses Vorgehen damit, dass die Bürger bei den vielen anstehenden Klimaschutzmaßnahmen nicht auch noch bei der Mobilität verunsichert werden sollten. Nach der Gasheizung wollte man dem vermeintlich unmündigen Michel nicht zusätzlich noch das Auto madig machen. Daher müssen die Bürger die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen.

Jedem in Deutschland dürfte klar sein, dass es einer toxischen Mischung für das Klima gleichkommt, den Verzicht auf ein Tempolimit mit jenem auf einen spürbar erhöhten CO 2 -Preis beim Sprit sowie einem Hochhalten des Individualverkehrs mit Verbrenner (bis 2035) ohne ausreichende Förderung der E-Mobilität zu kombinieren. Die Bürgerpflicht bestünde also darin, in Eigenregie ein Tempolimit einzuhalten sowie den Umstieg auf die Bahn, den Kauf oder das Leasing eines E-Autos und einen Verzicht auf motorisierten Individualverkehr, wo immer es geht, umzusetzen.

Auch könnte der Wähler seinem Abgeordneten, welcher Partei auch immer er angehört, klarmachen, dass gegen eine gut begründete Flexibilisierung des Klimaschutzgesetzes zwar grundsätzlich nichts einzuwenden ist, dass es aber nicht Wählerwille sein kann, ein intransparentes Verfahren zu etablieren, das einen Minister der Kritik wegen unterlassener Schutzmaßnahmen bis zur nächsten Wahl enthebt. Eine Gesetzesänderung, die im Detail derart gestaltet wäre, müsste verhindert werden.

Die Politik an die Hand nehmen

Die Vertreter der Letzten Generation und von Fridays for Future möchte man ermutigen, sich nicht in grimmigen Aktionen oder Unterschriftensammlungen gegen Volker Wissing zu verkämpfen (aktueller Stand 210.000), vielmehr eine „Helft Wissing!“-Kampagne ins Leben zu rufen und unter Mobilisierung von Geschwistern, Freunden, Eltern und Großeltern das Mögliche in die Wege zu leiten, damit Deutschland das Sektorenziel 2023 – am Verkehrsminister vorbei – doch noch schafft.

Die vergangene Woche machte deutlich, dass die Regierung den Bürgern die Verkehrswende in naher Zukunft nicht im Rahmen eines geordneten Verfahrens zumuten wird. Hierdurch besteht die Gefahr, dass, sollte in einigen Jahren wegen politischer Nachlässigkeiten keine realistische und friedvolle Chance zur vollständigen Einführung des europäischen „Grünen Deals“ mit seinen vielen Maßnahmenpaketen bestehen – 2027 etwa wird in der EU der CO 2 -Emissionshandel auf den Verkehr ausgeweitet –, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieser infrage gestellt würde wie jüngst der Verbrennerausstieg.